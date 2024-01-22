Yapay zekayı ABD’de başkanlık seçimleri için kullanmak isteyen bir kişi açığa alındı!

Yapay zekâ teknolojisinin lokomotif şirketi OpenAI, cuma gecesi geç saatlerde, Minnesota Temsilcisi Dean Phillips'in 2024 başkanlık kampanyasını desteklemek amacıyla ChatGPT destekli bir sohbet botu olan Dean.Bot'u geliştiren bir kişiyi, lobicilerin ve adayların ChatGPT'yi siyaset için kullanmasını engelleyen yeni kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle açığa aldı.

Dean.Bot, demokratların 2024 seçimlerinde neden görevdeki Başkan Joe Biden'ın arkasında durmamaları gerektiği gibi kullanıcı sorularına yanıt vermek için Phillips'in sesinin yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir versiyonunu kullanarak, uzun süredir başkanlık için yarışan demokrat rakibi taklit ederken seçmenlerle gerçek zamanlı olarak sohbet etti.

Edinilen bilgilere göre Dean, "Başkan Biden'a saygı duymakla birlikte, veriler ve ülke genelinde Amerikalılarla yaptığım konuşmalar değişim için güçlü bir istek olduğunu gösteriyor” dedi. Bot, Phillips'in sesine benzeyen ancak alışılmadık bir temposu olan yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir sesle yanıt verdi.

WaPo'nun haberine göre Dean.Bot'un geliştirilmesi, We Deserve Better adlı Super PAC tarafından finanse edildi. PAC daha sonra botu oluşturmak için yapay zekâ geliştiricisi Delphi ile ortaklık kurdu. Delphi'nin hesabı, WaPo'nun Dean.Bot'un oluşturulduğunu yazmasından sadece bir gün sonra, cuma günü geç saatlerde siyasi kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı.





REKLAMLARDA YAPAY ZEKÂ KULLANIMINI ELE ALMAK ÜZERE KONGREYE TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

OpenAI bu ayın başlarında, geliştiricilerin ChatGPT yazılımını kullanarak siyasi kampanya veya lobicilik amaçlı uygulamalar geliştirmesini engelleyen yeni kurallar açıkladı ve platformun araçların kişiselleştirilmiş ikna için ne kadar etkili olabileceğini anlamak için hâlâ çalıştığını söyledi.

OpenAI'ın yeni kurallarına rağmen Dean.Bot, bu seçim sezonunda gördüğümüz son yapay zekâ robotu olmayacak.

The Hill'in haberine göre Google ve Meta, deepfake'ler ve yanıltıcı sesler de dahil olmak üzere yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriğin artmasına yanıt olarak, politikacıların ve lobicilerin kampanyalarla ilgili materyallerde üretici yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriği etiketlemelerini gerektiren politikalar hazırladı.

Haberde, aralarında Senatör Amy Klobuchar ve Senatör Susan Collins'in de bulunduğu çok sayıda milletvekilinin, reklamlarda yapay zekâ kullanımını ele almak üzere kongreye teklif sundukları bildirildi.

Ancak izleyicilerin, bu önlemler geçene kadar bu seçim sezonunda yapay zekâ tarafından üretilen içerik için gözlerini dört açmaları gerekecek.