Yeni geliştirilen yapay zekâ destekli bir robot, insanlardan ev işleri yapmayı öğreniyor!

Stanford Üniversitesi'nin mobil robotu ALOHA; yemek pişirmeyi, temizlik yapmayı ve çamaşır yıkamayı insanlardan öğreniyor. İşte detaylar...

Yeni geliştirilen yapay zekâ destekli bir robot, insanlardan ev işleri yapmayı öğreniyor!
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Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir yapay zekâ sistemi, farklı ortamlarda karmaşık görevleri yerine getirebilen mobil robotların eğitiminde etkileyici atılımlar yapıyor.

Mobile ALOHA olarak adlandırılan sistem, 50 kadar insandan ev işi yapmayı öğrenebiliyor. Çoğu robotik manipülasyon görevi masaüstü manipülasyona odaklanıyor. Ancak bu modellerin çoğu, genel olarak faydalı görevler için gerekli olan hareketlilik ve el becerisinden yoksun kalıyor. Ancak ALOHA, insanları gözlemleyerek ev işlerini kendi kendine öğrenebiliyor.

Bir kişi, teleoperasyonlu bir kontrol aracılığıyla ALOHA’ya görevleri gösteriyor. Sistem gösteri verilerini yakalıyor ve uçtan uca taklit öğrenme yoluyla bir kontrol sistemini eğitmek için kullanıyor.

aloha

MALİYETİ YAKLAŞIK 32 BİN DOLAR

Mobil ALOHA, sistemi tekerlekli bir tabana monte ederek genişletiyor. Ayrıca, robotik sistemlerin eğitimi için uygun maliyetli bir çözüm sağlamak üzere geliştirildi. Web kameraları ve tüketici sınıfı bir GPU'ya sahip bir dizüstü bilgisayar içeren tüm kurulum yaklaşık 32 bin dolara mal oluyor. Bu da 200 bin dolara kadar çıkabilen hazır bimanuel robotlardan çok daha ucuza geliyor.

Mobil ALOHA, bir kişinin belinden bağlanıyor ve kolları kontrolörlerle çalıştırırken sistemi çalışma ortamında gezdiriyorr. Bu, robot kontrol sisteminin hareket ve diğer kontrol komutlarını eş zamanlı olarak öğrenmesini sağlıyor. Yeterli bilgiyi topladıktan sonra, model görev dizisini otonom olarak tekrarlayabiliyor.

ALOHA bu sayede yumurta kırma, sarımsak soyma, sebzeleri paketinden çıkarma ve tavuğu tavada çevirme gibi hassas görevlerle üç çeşit yemek pişirebiliyor.

Ayrıca, bitkileri sulamak, elektrik süpürgesi kullanmak, bulaşık makinesini yüklemek ve boşaltmak, buzdolabından içecek almak, kapıları açmak ve çamaşır makinelerini çalıştırmak gibi çeşitli ev temizliği görevlerini de yerine getirebiliyor.

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