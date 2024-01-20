Yeni Google Pixel 8 Pro gelecek hafta tanıtılacak!

Google, 'Minty Fresh' Pixel 8 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen telefonun lansman etkinliği 25 Ocak’ta YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. İşte detaylar...

Yeni Google Pixel 8 Pro gelecek hafta tanıtılacak!
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Pixel 8 renkleri önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek. Cuma günü Google, X üzerinden ikili kodla "yeni yıl, yeni damla" anlamına gelen bir gönderi paylaştı. Mesaja eşlik eden bir video, Google'ın Bay mavisi rengindeki bir Pixel 8 Pro'nun üzerine nane yeşili bir ifadenin sprey boyayla boyandığını gösteriyor.

Videonun sonunda "1.25.24" tarihi görülüyor. Bu kapsamda, yeni Pixel renginin 25 Ocak'ta satışa sunulması bekleniyor.

Öte yandan, Minty Fresh Pixel'in yalnızca Google Store'da ve ABD'de Google Fi Wireless aracılığıyla satışa sunulacak.

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FARKLI RENK SEÇENEKLERİYLE GELECEK

Renk seçeneğinin Pixel 8 Pro'ya mı özel olacağı, yoksa temel model Pixel 8 için de mevcut olup olmayacağı henüz belli değil. Şu anda Pixel 8 Hazel, Obsidian ve Rose, Pixel 8 Pro ise Bay, Obsidian ve Porcelain renk seçenekleriyle geliyor.

Telefona sahip olmak isteyenler 24 Ocak günü saat 06:59'da Google Play Store'dan Minty Fresh Pixel'de yüzde 20 indirim kazanabilecek ve aynı zamanda, 25 Ocak’ta yeni telefonu satın almak için kullanabilecek bir kupon kodu içeren bir e-posta alacak. Ayrıca, bu kampanya 3 Şubat’a kadar devam edecek.

Google, lansmanı kutlamak için sokak sanatçısı Ricardo González (diğer adıyla IT'S A LIVING) ile iş birliği yaparak 25 Ocak Perşembe günü saat 19:00'den itibaren New York şehir merkezinde özel bir duvar resmi çizecek.

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