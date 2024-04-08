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Yeni iPad modelleri için geri sayım başladı

Apple'ın bir süredir geliştirmekte olduğu yeni iPad Pro ve iPad Air ailesinin çıkış tarihi açıklandı. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre her iki dizinin de yazdan önce yenilenmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 14:16
Yeni iPad modelleri için geri sayım başladı

Tablet pazarında en büyük şirketlerinden biri olma özelliğini koruyan Apple, bir süredir üzerinde çalışma gerçekleştirdiği yeni iPad Pro ile iPad Air için geri sayımı başlattı. Şirketin önümüzdeki ay iPad Pro ile iPad Air ailelerine güncellemeler sunmayı planladığı bildiriliyor.

"Yeni nesil iPad Pro ile iPad Air Mayıs'ta duyurulacak"

Apple'a yakınlığı bilinen bir kaynak olan Mark Gurman, Bloomberg'in Power On-Tab programında yeni iPad cihazlarıyla ilgili konuştu. Garman, Apple'ın yeni iPad Pro ailesini ve 12,9 inç iPad Air modelini Mayıs ayının ikinci haftasında duyurmayı planladığını söyledi. Bu da şirketin bir süredir geliştirmekte olduğu cihazın yazdan önce piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Yeni iPad modelleri için geri sayım başladı

M3 işlemciyle yenilenecek iPad Pro ailesinin, nceki nesil modelden farklı olarak OLED ekranla donatılacak. Garman, bunun iPad Pro ailesinin fiyatını 799 dolardan başlayan fiyatla artıracağını söyledi. 12,9 inç iPad Air'in teknik detaylarıyla fiyatı henüz bilinmiyor fakat ürünün öğrenciler ve dijital sanatçılara yönelik dikkat çeken bir tablet olması beklenmekte..

Ek olarak iPadOS kaynak kodu, şirketin yakın zamanda yeni nesil Apple Pencil'ı tanıtacağını da ortaya koyuyor. Standart iPad ile iPad Mini serileri yıl sonunda yeni modellerle genişletilecek. 

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