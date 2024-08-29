Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 Türkiye’de Satışa Sunuluyor: Fiyatlar ve Özellikler Açıklandı

PEUGEOT 3008 VE E-3008 TÜRKİYE YOLLARINDA!

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği Peugeot 3008 ve E-3008 modelleri, Eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunuluyor. Yenilikçi teknolojiler ve çarpıcı tasarımlarla donatılan bu SUV modelleri, hem hibrit hem de tamamen elektrikli seçenekleriyle otomobil severlerin karşısına çıkacak. Peugeot’nun yeni SUV hamlesi, Türkiye pazarında önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor.

ELEKTRİKLİ PERFORMANS: YENİ E-3008 İLE ÜSTÜN MENZİL VE GÜÇ

Peugeot’nun tamamen elektrikli SUV modeli E-3008, Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. E-3008, 210 beygir gücündeki motoru ve 525 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor. Yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olan E-3008, hem performans hem de verimlilik açısından öne çıkıyor. Türkiye’de 1 milyon 850 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan E-3008, elektrikli SUV segmentinde rekabeti kızıştıracağa benziyor.

YENİ PEUGEOT 3008: HİBRİT VE BENZİNLİ SEÇENEKLERLE ÇEŞİTLİLİK SUNUYOR

Peugeot 3008 modeli ise Türkiye’de hem hibrit hem de benzinli motor seçenekleriyle sunulacak. 136 HP gücündeki 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği, yakıt verimliliği ve performansı bir arada sunarken; elektrik destekli hibrit versiyon, çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. e-DCS6 şanzımanla donatılan bu model, 100 kilometrede 5,6 litre yakıt tüketimi ile ekonomi sağlıyor. Peugeot 3008’in başlangıç fiyatı 2 milyon TL olup, üst donanım seçeneklerinde fiyat 2 milyon 400 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

PEUGEOT’DAN YENİLİKÇİ TASARIM VE TEKNOLOJİ

Peugeot, yeni SUV modellerinde sadece motor seçenekleri ve performansla değil, tasarım yenilikleriyle de dikkat çekiyor. İkonik üç pençeli ışık imzasını taşıyan yeni 3008 ve E-3008, tamamen yenilenen ön ızgara ve far tasarımı ile modern ve dinamik bir görünüm sunuyor. Peugeot’nun yeni logosu etrafında şekillenen bu tasarım, markanın elektrikli geleceğe olan bağlılığını vurguluyor.

GT VERSİYONUNDA ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ: VISIOPARK 360 VE YARI OTONOM SÜRÜŞ

Peugeot 3008 ve E-3008’in GT versiyonlarında sunulan VisioPark 360 derece sistemi, dört kamera ve 12 sensörle aracın çevresini kusursuz bir şekilde gözlemleme imkanı sağlıyor. Bu yenilikçi sistem, sürücülere otoyollarda daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunarken, yarı otonom sürüşe de bir adım daha yaklaştırıyor.

YENİ MODELLERİN TÜRKİYE PİYASASINDA BEKLENEN ETKİSİ

Yeni nesil Peugeot 3008 ve E-3008 modelleri, Eylül ayından itibaren Türkiye yollarında boy gösterecek. Performans, tasarım ve teknolojik yenilikleriyle dikkat çeken bu SUV’lar, Türkiye otomobil pazarında büyük bir ilgiyle karşılanacağa benziyor. Peugeot’nun yeni SUV modelleri, hem hibrit hem de elektrikli seçenekleriyle tüketicilere geniş bir yelpaze sunuyor ve segmentlerinde yeni bir standart belirlemeye aday görünüyor.

PEUGEOT’DAN GELECEĞE YATIRIM: ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARDA İLERİ SEVİYE TEKNOLOJİ

Peugeot’nun yeni modelleri, elektrikli ve hibrit teknolojilerle donatılmış olup, çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle E-3008, 210 HP gücü ve 525 kilometreye kadar menziliyle dikkat çekerken, hibrit 3008 modelleri ise düşük yakıt tüketimi ve performansı bir arada sunuyor. Yeni Peugeot 3008 ve E-3008’in, Türkiye’deki otomobil severlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacağı ve büyük bir ilgi göreceği tahmin ediliyor.

PEUGEOT’NUN YENİ SUV MODELLERİ PAZARA DAMGA VURACAK

Sonuç olarak, yeni Peugeot 3008 ve E-3008 modelleri, hem tasarım hem de teknoloji açısından otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek. Türkiye pazarında Eylül ayında satışa sunulacak bu modeller, fiyatları ve üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Peugeot’nun yenilikçi tasarım ve teknoloji hamleleri, markanın geleceğe yönelik vizyonunu da ortaya koyuyor.