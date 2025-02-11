Yerli Kanser İlaçları: İzmir'de Geliştirilen Moleküller Laboratuvar ve Hayvan Deneylerinde Başarı Sağladı

Yerli Kanser İlaçları için Umut Verici Gelişme

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, yurt dışından yüksek fiyatlarla temin edilen kanser ilaçlarındaki etkin maddelerin yerli alternatifini geliştirdi. Yapılan laboratuvar ve hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar elde eden bu ilaç molekülü, kansere karşı büyük bir mücadele aracı olma yolunda ilerliyor.

2021'de Başlayan Çalışmalar

İBG'nin müdür yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İnan ve araştırmacı Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yerli olarak geliştirilmesi amacıyla 2021 yılında kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu yıl içinde 4 yıllık çalışmanın meyvelerini toplayan araştırmacılar, akıllı kanser ilaçları için etkin molekül elde etti.

Laboratuvar ve Hayvan Deneylerinde Başarı

Geliştirilen yerli ilaç bileşeninin laboratuvar ve hayvan deneylerinde, hedef aldığı kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurma yeteneği gösterdiği vurgulanıyor. Bu molekül, hücre büyümesini yavaşlatarak sağlıklı hücrelere daha az zarar verme potansiyeli taşıyor. Çalışmanın olumlu sonuçları, Uluslararası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Birliği adına yayımlanan Biyoteknoloji ve Uygulamalı Biyokimya Dergisi'nde de yer aldı.

İlaç Endüstrisi için Umutlu Beklentiler

Prof. Dr. İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri molekülün piyasadaki akıllı kanser ilaçlarıyla aynı özellik ve etkinlikte olduğunu belirtti. Kanser ilaçlarındaki moleküllerin değerinin 5-10 milyar dolar seviyelerine ulaştığını ifade eden İnan, Türkiye'de bu ilaçların üretiminin yapılmadığını belirtti. İBG'deki yerli gelişimle birlikte orijinal molekülün patent başvurusunu yaptıklarını ve sanayi ortakları ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. İnan, bu molekülün 5 yıl gibi bir sürede piyasaya çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Molekül Gelişimi ve Gelecek Planları

Moleküllerin fareler üzerindeki deneylerinde, piyasada bulunan ilaçlarla eşdeğer etkinlik gösterdiklerini belirten İnan, "Moleküllerin karlı olması için verimliliğimizi artırmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı önümüzdeki yıl içinde tamamlayarak ilaç sanayisine sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar, geliştirdikleri biyobenzer ve orijinal molekülün protein bazlı olduğunu belirtti. Yurt dışından yüksek fiyatlarla ilaç tedarik eden kanser hastaları için umut verici bir gelişme olarak değerlendirdikleri bu çalışmanın, ilaç sanayisine önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ndeki (İBG) bilim insanları, yurt dışından yüksek fiyatlarla alınan kanser ilaçlarındaki etkin maddenin yerli alternatifini geliştirdi. Yerli etkin madde, laboratuvar deneylerinde emsalleriyle eş değer başarı gösterdi.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ndeki (İBG) bilim insanları, yurt dışından yüksek fiyatlarla alınan kanser ilaçlarındaki etkin maddenin yerli alternatifini geliştirdi. Yerli etkin madde, laboratuvar deneylerinde emsalleriyle eş değer başarı gösterdi.