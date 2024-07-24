Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Kullanıcılar, Renault'un 145 beygir gücündeki E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere geniş motor ve şanzıman seçenekleri arasından tercih yapabilecekler. Çevre dostu ve çizilmeye dayanıklı malzemelerle üretilmiş olan Duster, sağlamlık ve güvenlik konularında yüksek performans sunuyor.

Dış Tasarım ve Ekstralar



Yeni Renault Duster, 17 inç ve elmas kesim 18 inç jant seçenekleriyle dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Estetik detaylar arasında Duster logolu ön kapı eklentileri, ön ve arka tampon alt koruma kaplamaları ile uyumlu gri ayna kapakları öne çıkıyor. 4x4 versiyonu, artırılmış yerden yüksekliği ve özel tampon tasarımıyla da fark yaratıyor.

Araç farlarında Renault logoları yer alırken, arka aydınlatma gruplarını özel olarak tasarlanmış bir şerit bağlıyor. Tavan rayları, maksimum 80 kg kapasiteleri ile hem uzunlamasına hem de enine kullanım için uygun olarak tasarlanmış.



Türkiye'deki Fiyat Aralıkları



Yeni Renault Duster'ın Türkiye'deki fiyatları motor seçeneklerine göre şu şekilde sıralanıyor:

Evolution Eco-G 100 hp: 1.249.000 TL



Evolution E-Tech full hybrid 145 hp: 1.530.000 TL

Evolution mild hybrid advanced 130 hp 4x4: 1.580.000 TL

Techno E-Tech full hybrid 145 hp: 1.570.000 TL

Techno mild hybrid advanced 130 hp 4x4: 1.620.000 TL

Yerli Üretimin Önemi

Dacia Duster, Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olarak biliniyor. Araç, 400 milyon euro yatırımla yerli üretime geçiş yaptı. 2023 yılında 24 bin adet satılan Duster, 2024'ün ilk yarısında 11 bin 633 adede ulaştı. Bursa Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen Duster, Türkiye pazarında Renault markası altında satışa sunulmaya devam edecek.



