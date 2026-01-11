Kocaeli Zemin Veri Bankası yapay zeka ile haritalandırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zemin Veri Bankası projesiyle kentin zemin yapısına ilişkin verileri dijital ortama taşıyarak tek bir sistemde topluyor. Toplanan bilgiler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre edilip yapay zeka destekli analizlerle harita formatına dönüştürülecek.

Kurumlardan alınan veriler tek sistemde

Proje, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Belediyelere ait zemin etüt raporlarının yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) başta olmak üzere ilgili kurumlardan temin edilen veriler dijital ortama aktarılıyor. Sistemde sıvılaşma potansiyeli, heyelan riski ve fay hatları gibi haritalar da yer alıyor.

Yapay zeka destekli zemin haritaları

Toplanan veriler, yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilerek zemin sınıflandırması, sıvılaşma riski ve taşıma kapasitesi gibi parametreler haritalandırılıyor. Çalışmaların amacı; riskli alanların tespiti ve mikro bölgeleme süreçlerine katkı sağlamak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü koordinasyonunda bugüne kadar çok sayıda jeolojik ve jeoteknik rapor sayısallaştırıldı. Sistem kapsamında 5 bin 965 araştırma çukuru, 10 bin 964 sondaj (169 bin metre derinlik), 4 bin 108 jeofizik çalışma (9 bin 571 sismik, 4 bin 106 MASW, 4 bin 752 mikrotremör, 5 bin 493 DES, 186 ERT) olmak üzere toplam 41 bin 37 adet zemin verisi sisteme işlendi.

Vatandaş zemin bilgilerine ulaşabilecek

Projenin tamamlanmasıyla yeni yapılacak zemin etütlerinde mevcut verilerden yararlanılması, afet riski düşük alanların belirlenmesi ve kentsel planlama süreçlerine veri sağlanması hedefleniyor. Ayrıca sistemin, Kocaeli Şehir Rehberi platformu üzerinden vatandaşların zemin durumunu sorgulayabileceği şekilde erişime açılması planlanıyor. Projede 2023 yılında başlanan çalışmaların, 2025 itibarıyla önemli aşamalarının tamamlandığı belirtildi.

