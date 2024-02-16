YouTube Shorts artık müzik videolarını remix’lemenize olanak tanıyor!

YouTube, kullanıcıların müzik videolarını remix’lemelerine ve Short’lara dönüştürmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik yayınladı. Bu, tamamen benzersiz bir şey üretmek için tam uzunlukta bir müzik videosundan çeşitli parametreleri ayarlamanıza olanak tanırken, bu özelliğin TikTok’a benzediği belirtiliyor.

Söz konusu özellik şu şekilde çalışıyor: Bir müzik videosunda "remix "e dokununca dört seçenek sunulacak: Ses, Yeşil Ekran, Kesim ve İş Birliği. Kullanıcılar, yalnızca birini seçebilecek. Ses aracı, çıkaracak ve kullanıcıların kendi YouTube Short'unda kullanmasını sağlayacak. Bunun TikTok'ta oldukça popüler olan ve birçok kullanıcının çeşitli ses kliplerine dudak senkronizasyonu yaptığı türden bir özellik olduğu belirtildi. Bu ses aracı, herhangi bir müzik videosu ve platforma otomatik olarak yüklenen çoğu şarkı için kullanılabilecek.





TEK BİR KULLANIŞLI SEKMEDE BULUNUYOR

Yeşil Ekran işleri bir adım öteye taşıyacak. Videoyu, kullanıcıların önünde dans edebileceği bir arka plana dönüştürecek. Kesme aracı, videonun 5 saniyelik bir bölümünü keserek herhangi bir Shorts’a eklemeyi sağlayacak. Son olarak İş Birliği ise, Short’u orijinal içeriğin yanına yerleştiren yan yana bir video oluşturacak. YouTube, bunun "siz ve arkadaşlarınız" orijinal sanatçının yanında koreografi sergilemek istediğinizde mükemmel bir seçenek olduğunu açıkladı.

Özellik, mobil uygulamada mevcut olsa da henüz kullanıcıların tümüne sunulmadı. Kontrol etmek için uygulamayı açarak bir müzik videosuna tıklamak ve "remix" seçeneğini aramak gerekiyor. Bu özelliklerin birçoğunun Shorts içerik üreticilerin için zaten mevcut olduğu, ancak tek bir kullanışlı sekmede olmadığı belirtiliyor.

YouTube Shorts, 2021'de yayınlandığında TikTok benzeri bir uygulama olsa da, bu özellikler onu daha da TikTok’a yakınlaştırıyor. Bunu akılda tutarak, YouTube araç setini resmi olarak başlatmak için mükemmel bir zaman seçti. Universal Music, finansal anlaşmalardaki bozulmanın ardından listesini TikTok'tan çekti. Universal sanatçıları arasında Taylor Swift, Drake, Billie Eilish ve çok daha fazlası yer alıyor.