YouTube ücretli özelliğini ücretsiz erişime açıyor

"YouTube'un Premium Avantajları Bedava! Resim İçinde Resim Özelliği Artık Herkes İçin!"

*YouTube Premium Avantajları Bedava!*

YouTube, Premium hizmeti kapsamındaki avantajlarını genişletiyor ve Resim içinde Resim (PiP) özelliğini tüm kullanıcılara bedava sunma kararı aldı. Premium hizmeti, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve PiP gibi özellikleri içeriyordu. Ancak bu avantajlı özellikler genellikle ücretli üyelikle sınırlıydı. Yeni gelişme, YouTube'un Resim içinde Resim özelliğini ABD'den sonra Avrupa'da da ücretsiz hale getireceğini ortaya koyuyor. İşte diğer ayrıntılar...





YOUTUBE'DAN PREMİUM AVANTAJLARI BEDAVA

*Resim İçinde Resim (PiP) Nedir?*

Resim içinde Resim özelliği, kullanıcının izlediği videonun ekranın bir köşesine sabitlenmesine olanak tanıyarak aynı anda diğer işlemleri yapabilmesini sağlar. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için YouTube uygulamasının arka planda açık olması gerekmektedir. Normalde bu özellik, Premium üyelik sahiplerine ayrıcalık tanırken, YouTube'un yeni hamlesi ile bu avantaj artık herkesin kullanımına açılıyor.

*YouTube Premium Avantajları Neler?*

YouTube Premium, ücretli üyelikle birlikte bir dizi avantaj sunmaktadır. Reklamsız video izleme, arka planda video oynatma, YouTube Music Premium gibi özellikler Premium üyelerin kullanımına açıktır. Bununla birlikte, Resim içinde Resim (PiP) özelliği Premium üyeler için özel bir avantajdı. Ancak yeni gelişmelerle birlikte bu özellik, Premium üye olmayan tüm kullanıcılara bedava sunulacak.





*YouTube'un Stratejik Hamlesi*

YouTube'un Resim içinde Resim özelliğini geniş kitlelere bedava sunma stratejisi, platformun rekabet avantajını artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Kullanıcıların bu avantajlı özelliği ücretsiz olarak denemeleri, platformun daha fazla kullanıcı çekmesine ve mevcut kullanıcılarını memnun etmesine katkı sağlayabilir. Bu stratejik hamle, YouTube'un popülerliğini ve kullanıcı tabanını genişletme hedefini destekler niteliktedir.

YouTube, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılından beri ücretsiz olarak sunduğu Resim içinde Resim (PiP) özelliğini, Avrupa kullanıcılarına da ücretsiz olarak sunma planları yapıyor. Ancak şu an için bu özelliğin sadece ABD'de ücretsiz olduğunu belirtiyor ve henüz Avrupa için bir planlarının olmadığını ifade ediyor. Bu durum, bazı kullanıcıların sosyal medya aracılığıyla özelliğe erişim sağlayabildiklerini iddia etmelerine neden olmuş. YouTube ise bu kullanıcı iddialarına karşı herhangi bir planlarının olmadığını belirtiyor. Ancak bazı kaynaklar, YouTube'un gerçekte böyle bir planı olduğunu öne sürüyor.

Şirket, Avrupa'da da bu özelliği ücretsiz sunma kararı alırsa, bu, Avrupa kullanıcıları için Resim içinde Resim özelliğine ücretsiz erişim sağlayacak bir adım olacak. Ancak, şu an için YouTube'un bu konuda net bir açıklama yapmamış olması, kullanıcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Bu gelişmelerin ardından YouTube'un Avrupa'da ücretsiz PiP özelliği sunup sunmayacağına dair merak büyüyor. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Siz de bu konuda ne düşündüğünüzü aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.