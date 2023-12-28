Yurt dışından alınan telefonların kullanım süresi uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili önemli bir düzenleme hakkında açıklama yaptı. Buna göre, yasal kayıtsız kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarılarak, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme, Türkiye'de yaşayan ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ülkeye getirdiği mobil cihazların kullanım sürelerini kapsıyor. Daha önce 120 gün olarak belirlenen yasal kayıtsız kullanım süresi, 180 güne uzatılacak. Bakan Uraloğlu, bu süre uzatımının, 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Uraloğlu, elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt altına alınması ve kullanımına ilişkin işlemlerin "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ" kapsamında yürütüldüğünü ifade etti. Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı olmayan cihazların IMEI numaralarının belirlenen süre sonunda siyah listeye alınarak bağlantılarının kesileceğini hatırlattı.





Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yaşadığı mağduriyetleri ele alan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yapılan başvurular sonucunda, yurt dışındaki vatandaşlar ve mavi kart sahipleri için ilave haberleşme hizmeti verilmesine yönelik düzenleme yapıldığını açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, beraberlerinde getirdikleri cihazların kayıt altına alınması için e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvuruların olumlu sonuçlanması halinde, 120 günlük yasal kayıtsız kullanım süresi, 30'ar günlük ilave kullanım süreleriyle birlikte toplamda 180 güne çıkarılacak. Süre uzatımının ardından IMEI numaraları siyah listeye alınacak ve düzenleme, 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.