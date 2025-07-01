Zonguldak'ta Deprem ve Heyelan Takibi Kolaylaşıyor: Yeni Yazılım Geliştirildi

Zonguldak'ta Deprem ve Heyelan Takibine Yenilik

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından geliştirilen "Sentinel-1" adlı yazılım, deprem ve heyelan takibini kolaylaştıran önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Bu yazılım, 16 ayrı işlemi tek bir platformda birleştirerek, yer bilimcilerine heyelanlarda erken uyarı ve depremlerde hasar tespitinde yardımcı olmayı hedefliyor.

Yüksek Teknoloji ile Daha Güvenli Bölgeler

BEUN Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ekibiyle birlikte, bilimsel araştırma projeleri desteğiyle hayata geçirdiği bu yazılım sayesinde radar uydu verilerini analiz ederek, çeşitli yer hareketlerini etkili bir şekilde takip edebildiklerini belirtti. Yazılım, afet riski taşıyan bölgelerde erken teşhis ve müdahale olanaklarını artırırken, kaçak yapılaşma ve topografik değişimleri de hassas bir şekilde tespit etmekte kullanılıyor.

Uzman Olmadan Kullanım İmkanı

Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yazılımın avantajlarını vurgulayarak, radar uydu verilerini tek uygulamada işleme kapasitesinin sağladığı kolaylıklara dikkat çekti. Özölçer, bu sistemin uzman olmayan kişilerin bile karmaşık analizleri rahatlıkla yapabilmesini sağladığını ifade etti. Ayrıca, programın Türkiye'nin afet yönetimi açısından büyük bir kazanç olduğunun altını çizdi.

Karmaşık Verileri Yönetmek Kolaylaştı

Prof. Dr. Kutoğlu, radar uydularının veri setlerini işlemenin karmaşık bir süreç olduğunu belirterek, yazılımın 2014 yılında başlayan çalışmalarının bir sonucu olarak 16 ayrı yazılımı birleştirerek otomatik olarak görüntüleri değerlendirdiğini açıkladı. Kullanıcılar, belirli bir bölgeyi seçip, 16 ayrı işlemi tek bir tıklamayla başlatabiliyorlar.

Geleceğe Dair Umut Vaat Ediyor

Kutoğlu, yazılımın zemin hareketlerini ayrıntılı bir şekilde izlemek için genişletilebilecek bir altyapıya sahip olduğunu, uygun destek sağlandığında internet üzerinden çok sayıda kullanıcının faydalanacağı bir sisteme dönüşebileceğini vurguladı. Bu yenilikçi uygulama, yer bilimcilerin çalışmalarına büyük katkı sunarak, toplum için değerli bir kaynak oluşturabilir.

Zonguldak'ta yer bilimciler için 16 ayrı işlemi tek bir uygulamada gerçekleştirerek heyelanlarda erken uyarı yapabilecek, depremlerde hasar tespit ve zarar azaltma çalışmalarında kullanılabilecek radar uydu görüntülerini işleyen yazılım geliştirildi.

Zonguldak'ta yer bilimciler için 16 ayrı işlemi tek bir uygulamada gerçekleştirerek heyelanlarda erken uyarı yapabilecek, depremlerde hasar tespit ve zarar azaltma çalışmalarında kullanılabilecek radar uydu görüntülerini işleyen yazılım geliştirildi.