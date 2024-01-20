Zuckerberg’ten yapay zekâ için GPU hamlesi! Maliyeti 18 milyar dolara kadar çıkacak!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg bu hafta, Meta'nın 2024 yılı sonuna kadar bu ekran kartlarından kaç tanesine sahip olacağını açıklayarak çıtayı yükseltti. Sektör tahminlerine göre tüm bunların faturası 18 milyar dolara kadar çıkabilir.

Zuckerberg, perşembe günü yayınlanan kısa bir videoda, Meta'nın üretken yapay zekâ alanındaki gelişen çabalarını desteklemek için "kesinlikle çok büyük miktarda altyapı inşa ediyoruz" dedi. Şirket, günlük hayatımızın tamamında herkes için kullanılabilir ve yararlı" olan yapay zekâ araçlarını desteklemek için "genel zekâ inşa ediyor.





600 BİN ADET GPU SATIN ALACAK

Bu amaçla Meta, 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 350 bin Nvidia H100 GPU satın almış olacak. Zuckerberg, diğer benzer GPU'ları da dahil edersek, şirketin genel olarak bu tür çiplerden yaklaşık 600 bin tanesine sahip olacağını belirtti.

Ünlü CEO, yaptığı açıklamada, Nvidia bileşenleri ve diğer yapay zekâ çipleri hesaba katıldığında Meta'nın bu yılın sonuna kadar yaklaşık 600 bin GPU'luk bir stoğa sahip olacağını yineledi. "Bunu diğer tüm şirketlerden daha büyük ölçekte yapabilecek kapasiteyi oluşturduk" diye konuştu.

GPU'lar, ChatGPT gibi üretici yapay zekâ hizmetlerini destekleyen dev modelleri eğitmek için gerekli bilgi işlem seviyesini sağlıyor. Nvidia'nın GPU'ları şu anda en iyisi olarak kabul ediliyor ama AMD dahil diğer şirketler de benzer çipler sunuyor.

Tek bir Nvidia H100 GPU'nun maliyetinin yaklaşık 30 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Fakat diğer tahminler maliyeti 40 bin dolara kadar çıkarıyor. Eğer Meta bunlardan 600 bin tane alırsa bunun 18 milyar dolara mal olacağı öngörülüyor.