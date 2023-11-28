1 kg siyah çayı indirimli gören markete koşacak! Market siyah çayda indirim düğmesine bastı

Gelen peş peşe zamlardan en fazla nasibini alan gıdaların birisi de siyah çay fiyatları. Temel gıda ürünlerinden birisi olan siyah çay fiyatlarına gelen zamlardan sonra, çay tiryakisi olan vatandaşlar büyük ölçüde çay içme alışkanlıkların önüne geçmeye çalışıyor. Yaşanılan zamlı süreçlerden sonra o market resmen siyah çay fiyatlarında büyük bir kampanya başlattı. Siyah çayın satış fiyatını dibe çekti. Hızlı davranan ve elini çabuk tutan indirimli siyah çaydan alabilecek.

1 KG SİYAH ÇAY SADECE 94,90 TL

Siyah çay fiyatlarında yaşanan zam sürecinden sonra Migros hem market raflarında hem de sanal market üzerinde Efor marka Rize siyah çayın bir kilogramını 94,90 TL satışı çıkardığını aktardı. 100,50 TL fiyattan 94,90 TL’ye gerilemiş olan siyah çay indirimden yararlanmak isteyenlerin Migros marketlerine gitmeleri yetecek. Market şubelerine gitmenin yanı sıra vatandaşlar Migros sanal market ya da Migros hemen üzerinden de indirimli siyah çayından satın alabilecek.

Özellikle çay tiryakilerine sevindirecek bu haber sayesinde başlatılmış olan kampanyadan hemen yararlanabilirsiniz.



