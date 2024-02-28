Devlete bağlı çalışmak isteyenler dikkat! EGM bu kadrolara personel alımını başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan Baltalimanı Polisevi Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere 40 devlet işçisi alımı yapacak. Bu alımlar, 7 farklı unvan kapsamında gerçekleştirilecek. Baltalimanı Polisevi Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu personel, 5 Aşçı, 4 Temizlik İşçisi, 3 Mutfak Görevlisi, 2 Elektrik Teknisyeni, 12 Garson, 1 Meydancı ve 3 Bulaşıkçı olarak belirlendi.

İş başvuruları, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup adaylar, başvurularını İŞKUR hizmet noktaları, İŞKUR internet adresi veya İŞKUR telefon hattı 170 numarası üzerinden tamamlayabilecekler. Başvuruların son tarihi ise 1 Mart 2024 olarak belirlendi.





Devlet işçisi alımı için adaylarda aranan başvuru nitelikleri, unvana göre değişiklik göstermektedir. Aşçı, Temizlik İşçisi, Mutfak Görevlisi, Garson, Meydancı ve Bulaşıkçı (Stevard) pozisyonları için en az ilköğretim mezunu olma şartı aranırken, Elektrik Teknisyeni pozisyonu için lise veya dengi okul mezuniyeti gerekmektedir. Adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve İŞKUR İş İlan Numaraları aracılığıyla başvuruda bulunmaları beklenmektedir.

Alımların belirlenmesi için adaylar arasında bir kura çekimi yapılacak olup, bu çekim 7 Mart 2024 tarihinde saat 13:00'te Baltalimanı Polisevi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecektir. Bu adımların ardından seçilen adaylar, belirli süreli olarak görevlendirileceklerdir.