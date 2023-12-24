11 gün sonra başvurular kapanacak! İnternetten tek tıka 200 TL hesaba yatıyor

Fibabank, "Hızlı Kart" başvurusu yapan müşterilere 31 Aralık'a kadar 200 TL hediye kampanyası düzenliyor. Online kart başvurusu yaparak hediyeden yararlanmak mümkün. Kampanya kapsamında, 31 Aralık tarihine kadar hızlı kart başvurusu yapanlar, online alışverişlerinde 200 TL indirim kazanacak. Bu kampanya, Fibabank'ın güncel avantajlı teklifleri arasında bulunuyor ve mobil müşterilere özel bir fırsat sunuyor. İşte detaylar...





FİBABANK HIZLI KART BAŞVURUSU YAPAN MÜŞTERİLER İÇİN 200 TL HEDİYE KAMPANYASI

Yıl sonuna kadar sürecek kampanya, hızlı kart sahibi olan tüm bireysel müşterilere hitap ediyor ve belirli harcama seviyelerine göre farklı hediye tutarlarını içeriyor. Bu kapsamda, 500 TL ile 1.000 TL arasında harcama yapan müşteriler 25 TL, 1.000 TL ile 5.000 TL arasında harcama yapanlar 50 TL, 5.000 TL ile 10.000 TL arasında alışveriş yapanlar 100 TL, 10.000 TL ve üzerinde harcama yapanlar ise 200 TL hediye kazanacak.

Hediyeler, müşterilerin fiziksel veya dijital hızlı kartlarıyla gerçekleştirecekleri online alışverişler ve fatura ödemeleri üzerinden kazanılacak. Kampanya dönemi boyunca biriken hediye miktarı, 11 Ocak tarihinde müşteri hesaplarına yüklenecek ve müşteriler bu ödülü süresiz olarak diledikleri zaman kullanabilecekler. Bu avantajlı kampanya, Fibabank müşterilerine yıl sonuna özel ekonomik bir teklif sunarak online alışverişlerini daha cazip hale getiriyor.