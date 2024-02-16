Her kaşığında şifa saklı çiçek bamya çorbası tarifi! Erimemesi için aşçılar bunu yapıyor

Çiçek bamya çorbası, lezzetli ve sağlıklı bir çorba alternatifi arayanların favorisi olabilir. Bu nefis çorba için gerekli malzemeleri hazırladıktan sonra, ilk adım olarak çiçek bamyanın iplerinden ayrılması ve sirke içinde bekletilmesidir. Bu işlem, bamyanın temizlenmesine ve daha lezzetli bir kıvam almasına yardımcı olur.

Ardından, haşlanan bamya ile ayrı bir tencerede yağsız dana kuşbaşısını, soğanı, salçayı, tereyağını ve sıvı yağı kavurarak başlıyoruz. Bu adım, çorbaya derin bir lezzet katmak için önemlidir. Kavrulan karışıma kaynar su ekleyip, tencerenin kapağını kapatıp kaynatma işlemi, etin ve baharatların lezzetini çorbanın içine iyice sindirmeye yardımcı olur.





Haşlanan bamyanın içine eklenen tuzla birlikte çorba, tam anlamıyla lezzetlenir. Bekleme süresi sonunda, kevgir yardımıyla suyu süzülüp salçalı su karışımına eklenir. Bu aşama, çorbanın kıvamını ayarlamak ve lezzetini zenginleştirmek adına son derece önemlidir.

Çiçek bamya çorbası hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek sunar. İçerdiği vitamin ve mineral zenginliğiyle sofralarınıza renk katarken, lezzetli tadıyla da damakları şenlendirir. Hazırlanan bu enfes çorba, soğuk günlerde vazgeçilmez bir lezzet haline gelebilir. Afiyet olsun!