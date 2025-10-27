12. EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından düzenlenen 12. EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde dereceye giren filmlere törenle ödülleri verildi. Tören, EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşma

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, festivale uluslararası ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi. Ersan, 100'den fazla ülkeden 3 bin 111 film başvurusu aldıklarını belirterek bunun dünyanın dört bir yanından hikâyelerin İzmir'de buluşması anlamına geldiğini vurguladı.

“Bu rakamlar sadece istatistiki bir bilgi değil, dünyanın dört bir yanından 3 bin 111 hikayenin İzmir'de sanatseverlerle buluşması demektir. 435 film İran ve 429 film Türkiye'nin de başını çektiği bu yoğun ilgi Brezilya'dan Hindistan'a, İspanya'dan Çin'e uzanan küresel bir sinema köprüsü kurduğumuzu göstermektedir.”

Festivalin ilk kez yapay zeka kategorisini de kapsadığını anımsatan Ersan, bunun sinema teknolojisindeki yeniliklere sahip çıkma kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Er, sinemanın yalnızca estetik ya da eğlence olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti: “Sinema ağımızın vicdanı, kayıt altına alınan bir hafızadır. Bunlara en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Ekranlara yansımayan, objektiflerin görmezden geldiği trajediler yaşanıyor. Gözlerimizin önünde, Filistin'de insanlık onuru ve yaşam hakkı her gün ihlal ediliyor. Bu yüzden sinema bir lüks değil, bir zorunluluktur. Çünkü susturulan bir gerçeği dünyaya haykırır.”

Ödül Alan Filmler

Konuşmaların ardından dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi. Öne çıkan ödüller şöyle:

Ulusal Yapay Zeka: Mert Can Altun — Mesafe

Belgesel: Begüm Aksoy — Dünya Düz Değil

Jüri Özel Ödülü: Gökhan Erdoğdu — Acil Çoban Aranıyor

Animasyon: Hamide Enise Aytekin — Behind

Kurmacа: Nevin Saygılı Yıldız — Son Beş Dakika

Uluslararası Kurmaca: Javid Samadov — Uzun İnce Bir Yoldayım

Festival, 2 Kasım'a kadar sürecek.

