2024’te hangi burçlar şanslı olacak? Astrolog Öner Döşer’den önemli açıklamalar

2024’te burçları neler bekliyor? Astrolog Öner Döşer açıkladı

Astrolog Öner Döşer, 2024 yılının burçlar için getireceği fırsatları ve zorlukları anlattı. Döşer, yılın ilk yarısında toprak elementi burçların öne çıkacağını, ikinci yarısında ise hava elementi burçların daha aktif olacağını söyledi. Döşer, ayrıca Balık burcundaki Satürn’ün ruhsal gelişimimiz için önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

KOÇ

Koç burcu için 2024 yılının ilk yarısında ekonomik anlamda güçlenme ve bağımsızlaşma imkanı var. Gelir kaynaklarını çeşitlendirebilir, yeni yatırımlar yapabilir, kazançlarını arttırabilirsiniz. Ancak harcamalarınızı da kontrol altında tutmalı, gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Yılın ikinci yarısında ise iletişim, eğitim ve seyahat konularında şanslısınız. Yeni bilgiler öğrenebilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir, farklı yerler keşfedebilirsiniz. Yıl boyunca zararlı alışkanlıklarınızdan kurtulmak için de destek alıyorsunuz. Ancak gizli düşmanlara, kıskançlıklara ve entrikalara karşı dikkatli olmalısınız.

BOĞA

Boğa burcu için 2024 yılının ilk yarısında hayatınızda önemli değişiklikler yapma fırsatı bulabilirsiniz. Kendinizi daha iyi tanıyabilir, hayattaki amaçlarınızı belirleyebilir, koşulları lehinize çevirebilirsiniz. Yılın ikinci yarısında ise kazançlarınızda artış olabilir. İletişim, bilgi, eğitim gibi alanlardan gelir elde edebilirsiniz. Sosyal çevrenizde de değişimler yaşanabilir. Bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilir, yeni dostluklar kurabilirsiniz. Yardıma muhtaç olanlara elinizi uzatabilirsiniz. Ancak birlikte çalıştığınız kişilerin performansından memnun olmayabilirsiniz.

İKİZLER

Yılın ilk yarısında eski sorunlarınızı çözmek için kendinize zaman ayırmanız gerekebilir. Çözemediğiniz şeyleri kabul etmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Yeni bir girişimde bulunmadan önce, üzerinde çalıştığınız konuları sağlamlaştırmalısınız. İç huzurunuzu sağlamak ve daha yaratıcı olmak için, kalabalıktan uzaklaşabilir, kendi düşüncelerinizle ilgilenebilirsiniz. Yılın ikinci yarısı daha hareketli ve dışa dönük olacak. Kendinizi daha iyi ifade edebilecek, kontrolü elinize alabilecek, olayları yönlendirebileceksiniz. İş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz.

YENGEÇ

Yılın ilk yarısında geçmişte yaptığınız çalışmaların meyvelerini toplayacağınız bir dönemdesiniz. Geleceğinize yönelik hedefleriniz konusunda fikir alışverişinde bulunabileceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz. Sosyal çevrenizden veya arkadaşlarınızdan beklenmedik destekler alabilirsiniz. Uzun vadeli hedeflerinizi belirlemek ve başkalarıyla işbirliği yapmak için uygun bir zaman. Yılın ikinci yarısı daha sakin ve içsel olabilir. Bir sonraki yıla hazırlanmak için enerjinizi koruyabilir, geleceğe yönelik planlarınızı yapabilirsiniz. Bazı engellerle karşılaşmanız mümkün.

ASLAN

Yılın ilk yarısında kariyerinizde ve geleceğinizde önemli ilerlemeler sağlayabilirsiniz. Rüzgar sizin lehinize esiyor ve size tanınma fırsatları sunuyor. İş hayatınızda karşılaştığınız zorlukları aşmanız kolaylaşıyor ve emeklerinizin karşılığını görüyorsunuz. Kariyerinizde yeni bir adım atmak istiyorsanız, zamanlama çok uygun. Yılın ikinci yarısında sosyal hayatınızda da şanslı olacaksınız. İş ve proje girişimlerinizi başarıya ulaştırabilirsiniz. Grup çalışmaları ve sosyal çevre genişlemesi yaşayabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi geliştirmeli ve dışa dönük olmalısınız. Yıl boyunca kredi, borç ve alacak konularında aksaklıklar yaşanabilir.

BAŞAK

Yılın ilk yarısında seyahat etmek için şanslı bir dönemdesiniz. Hem tatil hem de iş amaçlı seyahatlerinizde başarılı olabilirsiniz. Eğer sık sık seyahat eden biriyseniz, bu yıl daha fazla seyahat edebilirsiniz. Yabancılarla iş veya gelecek ile ilgili konularda anlaşmalar yapabilirsiniz. Daha önce işe yarayacağını düşünmediğiniz projeler, tekrar gündeminize gelebilir. Eğitim ve yayıncılık, kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlar, hukuki konular olumlu sonuçlar getirebilir. Özel ilişkilerinizde ise zor bir yıl sizi bekliyor. Davalarınız varsa dikkatli olun.

TERAZİ

Yılın ilk yarısında ortak kazançlar alanında şanslı olacaksınız. Ortaklaşa sahip olduğunuz değerlerde artış olabilir. Çevrenizdeki kişilerin size maddi olarak destekleri olabilir. İş ve projeleriniz için destek bulabilirsiniz. Hayatınızı paylaştığınız kişilerin gelirinde artış olabilir ve bu size de yansıyabilir. Yılın ikinci yarısı dış kaynaklı işler, ithalat, ihracat, seyahatler, eğitim, yayıncılık ve sosyal medya alanlarında başarılı olabilirsiniz.

AKREP

2024 yılının ilk yarısında ikili ilişkiler konusunda şanslı olacaksınız. Hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortak çalışmalarınızda faydalı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Maddi açıdan rahat bir partner veya eş edinebilirsiniz. Bu dönemde yurt dışı bağlantılı işlerden yararlanma imkanınız çok yüksek. 2024 yılının ikinci yarısında ise finansal konular ön planda olacak. Ortaklaşa sahip olduğunuz bono, tahvil, hisse senedi gibi yatırımlarınız değer kazanabilir. Borç ve ödemelerinizle ilgili rahatlama yaşayabilirsiniz. Kredi ve borç baskısından kurtulabilirsiniz. Alacaklarınızı tahsil etmek için olumlu zamanlar var. Çocuklarla ilgili konularda ise sorumluluklarınız artabilir.

YAY

2024 yılının ilk yarısında iş hayatı ve çalışma koşulları, astlar ve çalışanlarla ilgili konularda şanslı bir dönem geçireceksiniz. İş becerilerinizi geliştirecek ve çalışma ortamınızı iyileştirecek olumlu etkiler alacaksınız. Amaçlarınıza ulaşmak için sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekecek. Size iş ve hizmet sunan kişilerden, çalışanlarınızdan yüksek performans bekleyebilir, yeteneklerinden faydalanabilirsiniz. 2024 yılının ikinci yarısında ise yakın ilişkiler konusunda şansınız yüksek olacak. Bire bir yaptığınız işlerde; örneğin danışmanlık gibi işlerde başarılı olabilirsiniz. Karşı tarafın size yardımcı olmasını sağlayabilir, olumlu öneriler alabilirsiniz. Anlaşma ve sözleşmelerden yarar sağlayabilirsiniz. Devam eden bir davada lehinize sonuçlar alabilirsiniz.

OĞLAK

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, 2024 yılının ilk yarısını değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız varsa, onların başarılarıyla gurur duyacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu dönemde onlara istediklerini sunabilir, destekleyici olabilirsiniz. Onlar da size karşı sevgi ve saygı göstereceklerdir. Sanatsal konularda yaratıcılığınızı ortaya koyacak, daha fazla eser üretebileceksiniz. 2024 yılının ikinci yarısında ise size yardım ve hizmet veren kişilerden destek görebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa, bunları aşmanız için uygun bir zamanda olacaksınız. Yakın çevrenizden kişiler, kardeşleriniz, akrabalarınız alanında ise zorluklar yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınız çoğalabilir.

KOVA

2024 yılının ilk yarısında ailenizden destek görebilirsiniz. Evinizde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Uzun süredir istediğiniz dekoratif değişiklikler, yeni eşyalar almak gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Ev sahibi olmak istiyorsanız, yılın ilk yarısı bunun için uygun. 2024 yılının ikinci yarısı ise çocuklarla ilgili konularda olumlu gelişmeler getirebilir. Aşk ve ilişkiler açısından da şanslı bir dönemde olacaksınız. Yeni hobiler edinebilir, sevdiğiniz işlerle ilgilenebilirsiniz. Yıl boyunca finansal açıdan zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Kazanç sağlamak için daha çok çaba sarf etmeniz gerekebilir. Sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz. Önceliklerinizi iyi saptar ve tutumlu davranırsanız, finansal açıdan zorlu dönemi daha kolay geçirebilirsiniz.

BALIK

2024 yılının ilk yarısında yeni fikirlerinizi başkalarına aktarmak, konuşmak veya yazmak açısından çok uygun bir zamanda olacaksınız. Kişisel görüşlerinizi ifade etmeniz için fırsatlar bulabilirsiniz. Öğrenmeye açık olduğunuz bu süreçte dil öğrenebilir, yazmak istediğiniz kitapla ilgili önemli bilgiler edinebilir, dil bilginizi geliştirebilir, kişisel web sitenizi kendiniz oluşturmayı öğrenebilirsiniz. 2024 yılının ikinci yarısında ise ev, aile, yerleşim konularında şanslı olacaksınız. Geleceğe yönelik önemli işlerin temelini atabilirsiniz.