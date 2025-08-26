DOLAR
14. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda AA'ya İki Ödül

İzmir'de düzenlenen 14. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda Anadolu Ajansı iki ödül aldı; yarışma İGC ve Bergama kurumlarının işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:18
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından, Bergamalı gazeteci ve yazar merhum Şakir Süter anısına düzenlenen 14. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Yarışma, Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildi.

İGC'den yapılan açıklamada, organizasyonun İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve başarılı çalışmaları özendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Yarışmada dereceye giren eserler ödüllendirildi; Anadolu Ajansı (AA) bu yıl yarışmada iki ödül kazandı.

Anadolu Ajansı

