14. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda AA'ya İki Ödül
İzmir'de düzenlenen yarışmada dereceler sahiplerini buldu
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından, Bergamalı gazeteci ve yazar merhum Şakir Süter anısına düzenlenen 14. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Yarışma, Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildi.
İGC'den yapılan açıklamada, organizasyonun İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve başarılı çalışmaları özendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.
Yarışmada dereceye giren eserler ödüllendirildi; Anadolu Ajansı (AA) bu yıl yarışmada iki ödül kazandı.
Anadolu Ajansı