15 ilde KPSS’siz personel işçi alımı yapılacak: Valilik ve müftülükler 456 kişi istihdam edecek

KPSS’siz Kamuya 456 İşçi Alımı: Başvurular Başladı

Türkiye İş Kurumu, kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS’siz işçi alımı yapacağını açıkladı. Toplum yararına çalışma programı kapsamında 15 ilde valilik ve müftülüklere 456 işçi alımı yapılacak. Alınacak işçiler, 9 ay süreyle kamu hizmetlerinde istihdam edilecek. Başvurular, e devlet üzerinden alınıyor.

KPSS’siz Kamuya 456 İşçi Alım Yapılacak İller ve Kontenjanlar





Türkiye İş Kurumu, 456 TYP işçi alımı yapılacak illeri ve kontenjanları şöyle açıkladı:

Ankara: 50 işçi (Valilik: 25, Müftülük: 25)

İstanbul: 50 işçi (Valilik: 25, Müftülük: 25)

İzmir: 50 işçi (Valilik: 25, Müftülük: 25)

Antalya: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Bursa: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Konya: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Samsun: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Trabzon: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Erzurum: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Diyarbakır: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Şanlıurfa: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Mardin: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Van: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Hakkari: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

Şırnak: 25 işçi (Valilik: 15, Müftülük: 10)

KPSS’siz Kamuya 456 İşçi Alımı Başvuru Şartları ve Detayları

Türkiye İş Kurumu, 456 TYP işçi alımı için başvuru şartlarını ve detaylarını şöyle belirtti:

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, emekli, malul veya yaşlı aylığı almıyor olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almıyor olması, askerlikle ilişiği olmaması, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmıyor olması, son 3 ay içinde İŞKUR’dan işsizlik ödeneği almamış olması, son 3 ay içinde TYP kapsamında çalışmamış olması gerekiyor.

Başvurular, 22 Şubat 2024 tarihine kadar e devlet üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların e devletne giriş yaparak, Türkiye İş Kurumu sayfasından TYP başvuru formunu doldurması ve onaylaması gerekiyor.

Başvurular, ilgili valilik ve müftülükler tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylar, noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekimi tarihi, yeri ve saati ilgili valilik ve müftülükler tarafından duyurulacak.

Kura sonucunda asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, ilgili valilik ve müftülükler tarafından çağrılacak. Çağrılan adayların, istenen belgeleri teslim etmesi ve sağlık raporu alması gerekiyor. Belgeleri ve sağlık raporu uygun olan adaylar, 9 ay süreyle TYP kapsamında istihdam edilecek.





TYP nedir? TYP, toplum yararına çalışma programı anlamına gelir. TYP, işsizlere geçici olarak istihdam sağlamak, kamu hizmetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak, işsizlerin mesleki becerilerini geliştirmek ve topluma yararlı faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.



TYP işçi alımı nasıl yapılır? TYP işçi alımı, Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarına, belirli bir süre için işçi alımı yapılmasıdır. TYP işçi alımı, KPSS şartı aranmadan, e devlet üzerinden başvuru yapılması ve noter huzurunda kura çekimi ile yapılır.

TYP işçi alımı başvuru şartları nelerdir? TYP işçi alımı başvuru şartları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli, malul veya yaşlı aylığı almıyor olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almıyor olmak, askerlikle ilişiği olmamak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmıyor olmak, son 3 ay içinde İŞKUR’dan işsizlik ödeneği almamış olmak, son 3 ay içinde TYP kapsamında çalışmamış olmaktır.

TYP işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? TYP işçi alımı başvuru tarihi, 22 Şubat 2024’tür. Başvurular, e devlet üzerinden yapılacaktır.