17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Rize'de Coşkuyla Sona Erdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali sona erdi. Festival, çeşitli etkinliklerle renkli anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:31
17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Rize'de Coşkuyla Sona Erdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" büyük bir coşkuyla sona erdi. Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen festival, Ayder Yaylası’nda gerçekleştirildi.

Festivalin son gününde çeşitli etkinlikler ile katılımcılar keyif dolu anlar yaşadı. Şenlikte yer alanlar kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon teperken, bazı katılımcılar ise kaymayı başarmak için poşetlerle eğlencenin tadını çıkardılar. Ayrıca, festivalde birçok yöresel sanatçı da sahne aldı.

Görevliler, milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için özel araç geçişine izin vermedi. Misafirler, araçlarını park ettikten sonra minibüslerle ya da yürüyerek yaylaya ulaştı.

Festivale katılan AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, her yıl Ayder Yaylası’na ilginin giderek arttığını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi. Avcı, Ayder’in tanıtımı ve markalaşması için önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, “1700 kapasiteli bir otopark yaptık. Buranın trafik sorununu çözüyoruz.” dedi.

Avcı, ulaşım problemini çözmek adına Ardeşen ilçesinden Ayder Yaylası’na kadar çevreci bir yol yaptıklarını vurguladı. Yöresel mimariyi koruyarak yeni yapılar oluşturduklarını da ekledi.

Rize-Artvin Havalimanı'nın güçlendirildiğini ve uluslararası uçuşlara açıldığını ifade eden Avcı, “Kuveyt seferlerimiz başladı.” dedi.

Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük ise Ayder Yaylası’nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Turizmi yıl boyunca yaymak istediklerini ifade eden Böyük, Kaçkarlar Dağları'nda yapılan heliski kayak sporunun bölgenin uluslararası alanda tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" tamamlandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Rize'de Coşkuyla Sona Erdi
2
TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Siyah Bere' İzleyiciyle Buluşuyor
3
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
4
Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği
6
İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor
7
Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor