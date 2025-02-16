17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Rize'de Coşkuyla Sona Erdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" büyük bir coşkuyla sona erdi. Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen festival, Ayder Yaylası’nda gerçekleştirildi.

Festivalin son gününde çeşitli etkinlikler ile katılımcılar keyif dolu anlar yaşadı. Şenlikte yer alanlar kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon teperken, bazı katılımcılar ise kaymayı başarmak için poşetlerle eğlencenin tadını çıkardılar. Ayrıca, festivalde birçok yöresel sanatçı da sahne aldı.

Görevliler, milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için özel araç geçişine izin vermedi. Misafirler, araçlarını park ettikten sonra minibüslerle ya da yürüyerek yaylaya ulaştı.

Festivale katılan AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, her yıl Ayder Yaylası’na ilginin giderek arttığını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi. Avcı, Ayder’in tanıtımı ve markalaşması için önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, “1700 kapasiteli bir otopark yaptık. Buranın trafik sorununu çözüyoruz.” dedi.

Avcı, ulaşım problemini çözmek adına Ardeşen ilçesinden Ayder Yaylası’na kadar çevreci bir yol yaptıklarını vurguladı. Yöresel mimariyi koruyarak yeni yapılar oluşturduklarını da ekledi.

Rize-Artvin Havalimanı'nın güçlendirildiğini ve uluslararası uçuşlara açıldığını ifade eden Avcı, “Kuveyt seferlerimiz başladı.” dedi.

Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük ise Ayder Yaylası’nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Turizmi yıl boyunca yaymak istediklerini ifade eden Böyük, Kaçkarlar Dağları'nda yapılan heliski kayak sporunun bölgenin uluslararası alanda tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" tamamlandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" tamamlandı.