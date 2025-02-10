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Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Malatya Belediyesi, çalışan maaşlarını 46 bin TL'ye yükseltti ve 6 ayda bir artırma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:59
Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Halkın Yüzünü Güldüren Maaş Zammı

Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanları için önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol ile en düşük maaşın 46 bin liraya yükseldiği duyuruldu. 2025 yılı maaş zamlarına ilişkin beklentiler oldukça yüksek seviyelerde devam ederken, çalışanlar için bir umut ışığı doğdu.

Maaş Zamları Detayları

Sözleşmeye göre, en düşük işçi maaşı sosyal yardımlar ve ek zamlarla birlikte 46 bin TL olarak belirlendi. Bu mevcut zam, çalışanların yaşam standartlarını iyileştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Malatya'da bu zam ile birlikte bir ilke imza atılmış oldu.

Çalışan Haklarına Önemli Destek

Yeni toplu iş sözleşmesi ile yalnızca maaşlar artmakla kalmadı, aynı zamanda çalışanların birçok hakkında da büyük iyileştirmelere gidildi. Tüm beden işçilerinin maaşlarına 4 bin TL eklenirken, itfaiye, zabıta, temizlik, park-bahçe ve yol altyapı çalışanlarına da 4 bin TL tazminat desteği sağlandı. Sözleşmeye eklenen aile yardımı, kıdem zammı ve ikramiye artışları ise çalışanların yüzünü güldüren başka bir unsur oldu.

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Başkan Er’in Açıklamaları

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, çalışanların haklı taleplerine kulak verdiklerini ve en iyi koşulları sağlamak için yoğun çaba içinde olduklarını belirtti. Er, "Mali zorluklara rağmen çalışanlarımızın mutluluğu bizim için her zaman öncelikli oldu. Bu sözleşmeyle çalışanlarımızın yaşam standardını yükseltmeyi hedefliyoruz," dedi.

6 Ayda Bir Daha Fazla Gelir

İmzalanan toplu iş sözleşmesi, 2 yıl boyunca geçerli olacak. Sözleşme kapsamındaki maaşlar, her 6 ayda bir enflasyon oranında artırılacak. Bu sayede Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanları, hayat pahalılığının olumsuz etkilerinden korunacak ve alım güçlerini artırma fırsatına sahip olacaklar.

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