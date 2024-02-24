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18-45 yaş arası personel alımı duyuruldu! Belediye en az 20 bin TL maaş vaat ediyor!

İzmit Belediyesi 32 personel alımı yapacak! Başvuru için son 2 gün! İşte alım yapılacak kontenjana ilişkin detaylar ve başvuru koşulları...

Yayın Tarihi: 24.02.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 00:08
18-45 yaş arası personel alımı duyuruldu! Belediye en az 20 bin TL maaş vaat ediyor!

Kocaeli İzmit Belediyesi, kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla 10 Okul Öncesi Öğretmeni, 2 Diyetisyen ve 4 İş ve Uğraşı Terapisti olmak üzere toplam 16 belirsiz süreli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 25 Şubat 2024 tarihine kadar elektronik ortamda kabul edilecek.

Başvuru Koşulları ve Pozisyonlar:

İş ve Uğraşı Terapisti: Başvuruda bulunacak adaylar, iş uğraşı ve terapisti alanında mezun olmalıdır.

Diyetisyen: Diyetisyen pozisyonu için adayların beslenme ve diyet bölümü mezunu olmaları gerekmektedir. Sabırlı, sakin ve empati yeteneğine sahip olmaları önemlidir.

Okul Öncesi Öğretmeni: Minimum meslek lisesi, ön lisans veya lisans düzeyinde okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi veya anaokulu öğretmenliği mezunu olmak şarttır. Ayrıca, adayların çocuk eğitimi alanında deneyime sahip olmaları beklenmektedir.

izmit belediyesi personel alımı

Genel Başvuru Koşulları:

Adaylar, 45 yaşını geçmemiş olmalı, İzmit ilçesinde ikamet etmelidir.

Erkek adaylar askerlik hizmetini tamamlamış olmalıdır.

Daha önce çalıştıkları kurumlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmalıdır.

Başvuru Süreci ve Belgeler:

Başvurular, belirtilen web adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, resimli özgeçmiş, ikametgah belgesi, mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi gibi gerekli belgeleri yükleyerek başvurularını tamamlayabilecekler.

İzmit Belediyesi, nitelikli adaylar aracılığıyla kadrosunu güçlendirerek kamu hizmetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Adaylar, belirtilen tarih olan 25 Şubat 2024'e kadar başvurularını tamamlayabilirler.

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