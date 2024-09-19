2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2024 yılı Türkiye’de elektrikli araç satışlarının büyük bir ivme kazandığı bir yıl oldu. Ocak-Ağustos döneminde elektrikli otomobil satışları, geçtiğimiz yıla göre %94,7 oranında artış göstererek 47 bin 32 adede ulaştı. Elektrikli araç pazarı toplam otomobil satışlarının %24,1'ini oluştururken, yılın en çok satan elektrikli modelleri arasında Tesla Model Y, TOGG T10X ve Mercedes-Benz EQB öne çıktı. İşte Türkiye’de 2024’ün ilk 8 ayında en çok satan elektrikli araç modelleri ve detaylı incelemeleri.

TESLA MODEL Y: YILIN ZİRVESİNDE

Tesla Model Y, 2024’ün ilk 8 ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil modeli olarak öne çıktı. Özellikle Ağustos ayında gerçekleştirdiği 1.050 adet satış ile %18,55 pazar payına ulaşan Tesla Model Y, üstün performansı ve teknoloji odaklı donanımıyla dikkat çekiyor. Tesla Model Y’nin teknik özellikleri arasında, iki ultra duyarlı bağımsız elektrik motoru ve yüksek çekiş kontrolü bulunuyor. 100 km hıza sadece 3,7 saniyede ulaşabilen bu araç, kar, yağmur ve çamur gibi zorlu koşullarda bile güçlü bir performans sergileyebiliyor.

Tesla, yenilikçi teknolojisi ve güvenlik önlemleriyle Türkiye’deki kullanıcıların büyük beğenisini kazanmaya devam ediyor. Yılın lideri olan Tesla Model Y, elektrikli otomobil pazarında öncü rolünü sürdürüyor.

TOGG T10X: YERLİ OTOMOBİLİN GURURU

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG T10X, yılın en çok satan ikinci elektrikli otomobili olarak öne çıkıyor. 2024’ün ilk 8 ayında 601 adet satış gerçekleştiren TOGG T10X, %10,62’lik pazar payına sahip oldu. Yerli üretim avantajı ve çevre dostu teknolojisi ile dikkat çeken TOGG, özellikle Türkiye’de elektrikli otomobil kullanımı konusunda farkındalığı artırıyor.

TOGG T10X’in teknik özelliklerine bakıldığında, 314 km ve 523 km olmak üzere iki farklı menzil seçeneği sunan bu model, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal. 0-100 km hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlayan TOGG T10X, kullanıcılarına güçlü bir performans vaat ediyor. Yerli üretim avantajı sayesinde Türkiye’de elektrikli araç pazarında güçlü bir yer edinmeye devam eden TOGG, sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunarak çevre dostu bir gelecek inşa ediyor.

MERCEDES-BENZ EQB: ÜÇÜNCÜ SIRADA KOMPAKT SUV

Mercedes-Benz EQB, Türkiye’de kompakt SUV segmentinde dikkat çeken bir diğer model olarak öne çıkıyor. Ağustos ayında gerçekleştirdiği 298 adet satış ile pazarın %5,96’sını elinde bulunduran Mercedes-Benz EQB, geniş iç hacmi ve yüksek menzil kapasitesi ile kullanıcıların ilgisini çekiyor.

66.5 kWh batarya kapasitesine sahip Mercedes-Benz EQB, 419 km menzil sunuyor. DC hızlı şarj kapasitesi ile bataryayı 32 dakika gibi kısa bir sürede %80 seviyesine kadar doldurabilen bu model, şehir içi kullanımda pratik ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Mercedes-Benz’in kaliteli işçiliği ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken EQB, kompakt SUV segmentinde liderliğe oynuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN AVANTAJLARI

Elektrikli araçların çevre dostu ve ekonomik açıdan sunduğu avantajlar, bu araçların daha fazla tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri. İşte elektrikli araçların en önemli avantajları:

Çevre Dostu: Elektrikli araçlar, sıfır emisyon üreterek karbon ayak izini önemli ölçüde azaltır. Fosil yakıtlı araçlara kıyasla daha az çevre kirliliğine neden olur.

Yakıt Tasarrufu: Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara göre enerji maliyetlerini düşürür. Elektrik, benzin veya motorin gibi fosil yakıtlar kadar maliyetli olmadığı için kullanıcılar uzun vadede ciddi bir yakıt tasarrufu elde eder.

Sessiz ve Konforlu Sürüş: Elektrikli araçlar, neredeyse sessiz çalışır ve sürücülere daha konforlu bir sürüş deneyimi sunar.

Düşük Bakım Maliyetleri: Elektrikli araçlar, daha az hareketli parçaya sahip oldukları için içten yanmalı motorlu araçlara göre daha düşük bakım maliyetleri ile öne çıkar.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DEZAVANTAJLARI

Elektrikli araçlar avantajları kadar bazı dezavantajlar da barındırıyor. Bunların başında batarya ve menzil sınırlamaları geliyor. Elektrikli araçların dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kısıtlı Menzil: Batarya kapasitelerine bağlı olarak, elektrikli araçların menzilleri sınırlı olabiliyor. Uzun yolculuklar için bu araçların menzil kapasitesi hala bir sorun teşkil edebilir.

Uzun Şarj Süresi: Elektrikli araçların şarj edilmesi, geleneksel yakıt doldurma işlemlerine kıyasla daha uzun sürüyor. Özellikle hızlı şarj istasyonlarının yaygın olmadığı bölgelerde, kullanıcılar şarj süresi konusunda sıkıntı yaşayabilir.

Şarj İstasyonu Yetersizliği: Türkiye’de şarj istasyonlarının sayısı henüz istenen seviyeye ulaşmış değil. Şarj istasyonlarının sınırlı sayıda olması, uzun yolculuklarda sorun yaratabiliyor.

Yüksek Fiyat: Elektrikli araçlar, başlangıç maliyeti açısından hala içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha pahalı. Ancak bu maliyet farkı, uzun vadede düşük yakıt ve bakım giderleri ile dengelenebiliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA BATARYA VE GÜVENLİK

Elektrikli araçların bataryaları genellikle 8 ila 20 yıl arasında değişen bir ömre sahip. Ancak lityum iyon bataryaların hasar görmesi durumunda yangın riski taşıdığını unutmamak gerekiyor. Elektrikli araçlar genel olarak içten yanmalı motorlu araçlara göre daha güvenli kabul edilse de batarya hasarlarının yol açabileceği güvenlik sorunları hala araştırma konusu.

Türkiye’de elektrikli araçlara olan talebin hızla artması, bu araçların sunduğu performans ve çevre dostu özelliklerle de bağlantılı. Elektrikli araçlar, çevreye duyarlılık, yakıt tasarrufu ve düşük bakım maliyetleri gibi avantajları sayesinde gelecekte Türkiye otomobil pazarında daha da güçlü bir yer edinmeye aday.