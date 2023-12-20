2024’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 2021 Yeni Personel Katılacak

aksiyon.com.tr de yer alan habere göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 yılında bakanlığa 2021 personel alımı yapılacağını duyurdu. Alınacak personellerin kontenjan dağılımı ve başvuru şartları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 yılında bünyesine yeni personeller katmaya hazırlanıyor. Bu amaçla, 81 ilde 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 personel alımı yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, personel alımıyla ilgili detayları paylaştı.

Bakan Bak: “Gençlerimizin Taleplerine Uygun Politikalar Belirliyoruz”

Bakan Bak, personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlık olarak gençlerimizin beklentilerine ve taleplerine uygun biçimde politika ve yaklaşımları belirliyoruz. Gençlerimizin her türlü desteğe ihtiyaç duyduğu Gençlik Merkezlerimizi 81 ilin tamamı ve pek çok ilçemizde gençlerle buluşturduk” dedi.

Başvuru Şartları Neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7. alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Bunlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak, Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Ayrıca, gençlik çalışanı ve antrenör pozisyonları için ayrı ayrı özel şartlar da aranıyor. Bunlar;

Gençlik Çalışanı Alımı Özel Şartları: a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

b) Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

c) Gençlik Çalışanı pozisyonu için P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

Antrenör Alımı Özel Şartları: a) Yaş Şartı olarak 18 yaşını tamamlamış ve 60 yaşından büyük olmamak,

b) Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,

c) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvurular, 2024 yılı Ocak ayında başlayacak. Başvuruların nasıl yapılacağı ve son başvuru tarihi gibi detaylar, ilerleyen günlerde duyurulacak.