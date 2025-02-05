2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

2025 Emeklilere Çifte Zam Müjdesi

2025 yılı, Türkiye'deki 16.4 milyon emekli, dul ve yetim için önemli bir mali dönüm noktası olacak. Emekli maaşlarına yapılacak %50'lik artış ve ek ödemelerle birlikte, birçok vatandaşın cebinin rahatlayacağı öngörülüyor.

Maaş artışlarının yanı sıra, banka promosyonları ve bayram ikramiyelerinde de artış bekleniyor. Bu düzenlemeler, dul ve yetim maaşı alan vatandaşları da kapsayan önemli mevzuatlar ışığında şekilleniyor.

Promosyonlarda Artış Müjdesi

SGK ile bankaların 2025 yılına yönelik promosyon görüşmeleri devam etmekte. Yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte, bankaların emeklilere ödeyeceği promosyon tutarlarının önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor. Mevcut uygulamada, emekli maaşına göre farklı promosyon tutarları belirleniyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar, yeni düzenlemelerle birlikte daha yüksek ödemeler almaya başlayacak.

Mevcut emekli promosyonları şu şekilde güncellenmesi bekleniyor:

10.000 TL altı maaş alanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

Emekliye Diğer Zam Müjdesi: Bayram İkramiyesi

Son yıllarda artış gösteren bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışmalara kısa süre içerisinde başlanacağı biliniyor. Çalışmaların Mart ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

2025 yılında bayram ikramiyesinin artış formülleri ise şöyle sıralanıyor: