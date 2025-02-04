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2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Kamu sektöründe memur olmak isteyenler için 2025’te yapılacak alımlara dair tüm bilgiler ve tarihleri burada!

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:57
2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

2025’te Kamuya Alım Süreci Başlıyor

Kamu sektöründe istihdam arayışında olan binlerce aday, 2025 yılı itibarıyla çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından yapılacak personel alımlarını heyecanla bekliyor. Alım süreçleri hakkında detaylar, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarla halka duyuruluyor.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla 95 il planlama uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Adaylar, 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında bakanlığın internet sitesi veya e-Devlet aracılığıyla başvurularını elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru için KPSS'den en az 70 puan almak gerekiyor. Başvurusu kabul edilen adaylar, 14-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara'da yazılı ve/veya sözlü sınava girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılında toplamda 343 yeni personel alacağını duyurdu. Bu alımların 93'ü Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı pozisyonu için gerçekleşecek. Yazılı sınav, 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da yapılacakken, başvurular 3-14 Mart 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Ayrıca, bakanlık 250 müfettiş yardımcısı alımı için ilan yayımladı. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi/idari bilimler fakültelerinden mezun adaylar için sınavlar 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde klasik usulde yapılacak. Mühendislik fakültelerinden mezun adaylar ise 10 Mayıs 2025’te test usulünde sınava girecekler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Alımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği uzman yardımcısı olarak 3 yeni pozisyon için alım yapacak. Adaylar, 31 Ocak - 17 Şubat 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecek. Mülakat şeklinde gerçekleştirilecek olan sınav, Ankara’da gerçekleşecek.

Ticaret Bakanlığı Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı ise 14 kimyager alımı için harekete geçti. Başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek ve en yüksek puanı alanlar kadroya alınacak.

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