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A101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatı

A101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 65" 4K Ultra HD TV'den Regal Çay Makinesi'ne kadar birçok üründe büyük indirim fırsatı

Yayın Tarihi: 28.08.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 17:58
A101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatı

A101 29 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU AÇIKLANDI

A101, Ağustos ayının son haftasına özel olarak hazırladığı 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Yeni katalogda elektronik eşyalardan ev ve mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım aletlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler yer alıyor. A101, uygun fiyatlı ürün seçenekleriyle her zamanki gibi müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor.

A101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatı

JVC VE TOSHIBA MARKA TELEVİZYONLARDA BÜYÜK İNDİRİM

29 Ağustos 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarında ve online satış platformunda yer alacak aktüel ürünler arasında en dikkat çeken ürünlerden biri, JVC 65" 4K Ultra HD Android TV. Sadece 19.999 TL fiyatıyla satışa sunulacak olan bu televizyon, üstün görüntü kalitesi ve Android işletim sistemiyle evde sinema keyfi sunmayı vaat ediyor.

Bunun yanı sıra, Toshiba 58" 4K Ultra HD Android TV de 16.999 TL fiyatıyla A101 raflarında yerini alıyor. Daha kompakt bir seçenek arayanlar için ise Toshiba 50" 4K Ultra HD Android TV 12.999 TL'den, JVC 40" Full HD Smart TV ise 8.999 TL'den satışa sunulacak.

EV VE MUTFAK GEREÇLERİNDE FIRSATLAR

Elektronik kategorisindeki indirimlerin yanı sıra, A101’in yeni kataloğunda ev ve mutfak gereçlerinde de pek çok cazip teklif bulunuyor. Öne çıkan ürünler arasında Regal Çay Makinesi 1.199 TLArzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL, ve Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 2.599 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca, temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.449 TL'ye ve LAVA Döküm Basık Tencere ise 1.450 TL'ye satışa sunulacak.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE CAZİP FİYATLAR

A101, kişisel bakım ürünlerinde de müşterilerine uygun fiyatlı çözümler sunuyor. Örneğin, Aprilla Erkek Bakım Seti sadece 499 TL’den satışa sunulacak. Aynı zamanda Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası da 279 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE KAÇIRMAYIN!

Ev tekstil ürünleri kategorisinde de büyük indirimler var. Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 239 TLÇift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 299 TL, ve Pamuklu Desenli Yuvarlak Halı ise 279 TL fiyatlarıyla satışta olacak.

PRATİK EV EŞYALARI VE MUTFAK GEREÇLERİ İNDİRİMDE

A101 29 Ağustos kataloğunda pratik mutfak ve ev eşyaları da yer alıyor. Örneğin, Katlanır Küvet 399 TLKatlanır Sele 169 TLKatlanır Maşrapa 39 TL ve Katlanır Su Kovası 139 TL fiyatlarıyla satışa çıkacak.

A101 29 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

  • JVC 65" 4K Ultra HD Android TV – 19.999 TL
  • Toshiba 58" 4K Ultra HD Android TV – 16.999 TL
  • Toshiba 50" 4K Ultra HD Android TV – 12.999 TL
  • JVC 40" Full HD Smart TV – 8.999 TL
  • Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV – 6.299 TL
  • Regal Çay Makinesi – 1.199 TL
  • Arzum Starblend Multi Blender Seti – 1.899 TL
  • Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge – 2.599 TL
  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi – 3.449 TL
  • LAVA Döküm Basık Tencere – 1.450 TL

A101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatıA101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatıA101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatıA101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatıA101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatıA101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatıA101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatıA101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatıA101 29 Ağustos 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de okul ürünlerinde yarıya yarıya indirim fırsatı

A101’in 29 Ağustos 2024 Perşembe günü başlayacak olan bu kampanyasını kaçırmamak için size en yakın A101 mağazasını ziyaret edebilir veya online alışveriş seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Bu fırsat dolu kampanyada yer alan tüm ürünler stoklarla sınırlıdır.

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