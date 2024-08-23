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21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Çağıl Kaya Performansı

Gümüşlük Müzik Festivali'nde müzisyen Çağıl Kaya, sahne alarak unutulmaz bir konser deneyimi sundu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:55
21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Çağıl Kaya Performansı

Gümüşlük Müzik Festivali'nde Çağıl Kaya Konseri

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Gümüşlük Müzik Festivali, müzikseverlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Festivalin önemli etkinliklerinden biri olan Çağıl Kaya konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Büyüleyici Müzik Deneyimi

Gümüşlük sahilinde gerçekleştirilen konserde, Çağıl Kaya, izleyicilerine birbirinden güzel melodiler sundu. Kaya'ya, saksafonda Tamer Temel, piyanoda Ercüment Orkut, gitarda Eylül Biçer, basta Kağan Yıldız ve davulda Cem Aksel eşlik etti.

Albüm Seçkisi ile Unutulmaz Bir Gece

Sanatçı, bugüne kadar yayımladığı dört albümden özenle seçilen parçalarıyla Suda sahnesinde dinleyicilerin karşısına çıktı. Her bir parça, müzikseverlerin kalplerinde derin izler bıraktı.

Festival, yerli ve yabancı sanatçıların konserleri ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Çağıl Kaya konser verdi. Kültür ve Turizm...

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Çağıl Kaya konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda devam eden festivalde, Çağıl Kaya, Gümüşlük Sahilindeki müzik dinletisi sundu.

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Çağıl Kaya konser verdi. Kültür ve Turizm...

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Çağıl Kaya konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda devam eden festivalde, Çağıl Kaya, Gümüşlük Sahilindeki müzik dinletisi sundu.

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Çağıl Kaya konser verdi. Kültür ve Turizm...

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Çağıl Kaya konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda devam eden festivalde, Çağıl Kaya, Gümüşlük Sahilindeki müzik dinletisi sundu.

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