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21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Carmen Balesi Sahnelendi

Bodrum'da 21. Uluslararası Bale Festivali'nde Carmen balesi muhteşem bir performansla sahnelendi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:33
21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Carmen Balesi Sahnelendi

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Carmen İle Büyüleyici Anlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, sanatseverleri büyülemeye devam ediyor. Festival kapsamındaki etkinliklerden biri olan "Carmen" balesi, İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Carmen’in Aşkı ve Tutkusu

İş Bankası'nın katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos tarihleri arasında sergilenen festivalde, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin sunduğu "Carmen" balesi izleyiciyi derinden etkiledi. Bu temsilde, Carmen karakterinin Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı tutkulu aşk, flamenkonun enerjisiyle sahneye taşındı.

Sanat ve Estetiğin Buluşması

Carmen’in muhteşem müziği ve hikayesinin dans estetiğiyle buluştuğu bu eser, klasik bale ve flamenko ögelerinin harmanlanmasıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Cazibesini yücelten eser, koreograf Carlos Vilan’ın imzası taşıyordu. Müzik düzenlemesini Tulio Gagliardo Varas yaparken, dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı ise Gülay Korkut'a aitti. Işık tasarımında ise Oğuz Murat Yılmaz'ın katkıları göze çarptı.

Önemli İsimler Temsilde Yer Aldı

Temsil öncesi bir konuşma yapan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sanatı ve estetiği en yüksek seviyede paylaşma hedefiyle festivalin devam ettiğini belirtti. Temsilin izleyicileri arasında CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert ve çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever yer aldı.

Carmen balesi, yarın akşam da aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından 11-12 Ağustos tarihlerinde "Muhteşem Gatsby" adlı başka bir eser de sahnelenecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı. Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

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