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23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Kırşehir'den girişimci Emre Gültekin, devlet desteği ile küçükbaş hayvancılıkta yeni bir hayata adım attı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:39
23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Devlet Destekleri Girişimcileri Yükseltiyor

Devlet tarafından sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Bakanlıklar aracılığıyla sağlanan destekler, 2025 yılına kadar devam edecek.

Aile Bakanlığı, dar gelirli kesime yönelik destekler sunarken, Tarım Bakanlığı ise tarımla uğraşan girişimcilere önemli fırsatlar tanıyor. Gün geçtikçe, girişimci desteklerinden faydalanarak iş yaşamına atılan vatandaş sayısı artıyor.

Emre Gültekin’in Başarılı Hikayesi

Kırşehir’in Sıdıklıküçükoba köyünde yaşayan 23 yaşındaki Emre Gültekin, azim dolu iş yaşamına giriş hikayesi ile ilham kaynağı oldu. Gültekin, devletin sağladığı imkanları en iyi şekilde değerlendirerek küçükbaş hayvancılıkta yeni bir hayata adım attığını söylüyor.

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı mezunu olan Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu destek sayesinde işini kurmayı başardı.

Hibe Desteği ile Girişimini Büyütüyor

2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvuran Gültekin'in hayatı bu proje ile değişti. Projesinin kabul edilmesiyle birlikte 49 koyun ve 2 koç alımı için 250.000 TL hibe desteği almayı başardı.

Gültekin, hayvancılık işine başlamadan önce ailesini ikna etmeyi başardığını ve onların da kendisini desteklediğini belirtiyor. KOP'un "Portatif Çadır Ağıl" projesinden faydalanarak hayvanları için modern bir yaşam alanı oluşturduğunu vurguluyor.

Gelecek Hedefleri ve Planları

Gelecek planlarından bahseden Gültekin, hayvan sayısını artırmayı hedefliyor. "Benim hayalim, yıllar içinde 2-3 bin hayvana ulaşmak. Arazi geniş ve bu alanda da ilerlemek istiyorum. İlk başladığımda kiralık bir yerde idim. Şu an, hayvanların yeri çok rahat ve geniş" diyerek hedeflerini paylaşıyor.

Sonuç olarak, Gültekin devlet desteklerine olan minnettarlığını dile getirerek, gelecekteki hedefleri için de kararlılıkla ilerlemeyi sürdürecek.

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