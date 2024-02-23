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24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

Sevgili Kovalar, maddi, sağlık, hukuk ve iş hayatlarıyla ilgili önemli olaylar gündemde. Ayrıca, olumlu enerji ve bereket getirecek bir olumlama ve zikirleri okuyabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 20:37
24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

Sevgili Kovalar ve Yükselen Kovalar

Yükselen Kova ve Ay Burcu Kovalar Kendi Geliriniz Dışındaki Gelirlerle İlgili Bir Tamamlanma Yaşayabilirsiniz

Nilda Ferhan Efeçınar: Prim, kredi veya beklenmedik bir para gibi geliriniz dışındaki gelir kaynaklarında bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Eşinizin gelirinde de bir artış olabilir. Bu durum, enerjinize bağlı olarak değişebilir. Enerjinizi olumlu yönlendirirseniz, gelir gider dengenizde sorun yaşamazsınız. Ancak enerjinizi olumsuz kullanırsanız, gelir gider dengenizde aksaklıklar olabilir. Bu nedenle, gereksiz harcamalardan uzak durmalı, ihtiyacınız olan harcamaları yapmalı ve maddi anlamda kendinizi riske sokmamalısınız.

Cerrahi Operasyonlarla İlgili Bazı Konular Gündeme Gelebilir

Sizin veya aile fertlerinizden birinin cerrahi operasyon geçirmesi gerekebilir. Bu dönemde şifacılık enerjisi yüksek olduğu için, olumlu bir tedavi süreci yaşayabilirsiniz. Siz veya ailenizden birinin operasyonu varsa, endişelenmeyin. Bunun yanında, adli ve hukuki konular da gündeminizde olabilir. Geçmişten kalan bir davayı sonuçlandırabilir veya haklarınızı aramak için bazı adımlar atabilirsiniz. Hukuki anlamda haklı olduğunuz konularda başarı elde edebilirsiniz.

Günlük Hayatınızda Çalıştığınız Kişilerle Bir Oluşum Kararı Verebilir ve Hayatınıza Yeni Adımlar Atabilirsiniz

Günlük hayatınızda çalıştığınız kişilerle veya çalışma arkadaşlarınızla birlikte bir oluşum kararı alabilirsiniz. Bu oluşum, hayatınıza beklenmedik fırsatlar getirebilir. Enerjinizi nasıl yönlendirdiğinize bağlı olarak, bu fırsatları değerlendirebilir veya kaçırabilirsiniz. Çalıştığınız kişilerle uyumlu olmaya, doğru iletişim kurmaya ve gelir gider dengenizi sağlamaya özen gösterin. Ayrıca, başkalarına da hayır yapmaktan geri durmayın. Böylece, tahmin etmediğiniz yerlerden güzel gelirler ve kazançlar elde edebilirsiniz.

"Öngörmediğim yerlerden para bana çoğalarak geliyor. Allah'ın bana verdiği güzellikleri başka insanlarla da paylaşıyorum. Rabbin veren eli oluyorum. Şükürler olsun." şeklinde bir olumlama yapabilirsiniz. ''Ya Vehhabu Celle Celalü'' esmasını 196 kere zikrederek, bereket enerjisini artırabilirsiniz.

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