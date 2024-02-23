24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

OĞLAK BURCU DOLUNAY YORUMU

Bu dolunayda oğlak burçlarını neler bekliyor? Eğitim, seyahat, ticaret, hukuk ve ortaklık konularında nasıl kararlar alacaklar? Kişisel gelişim, sezgi ve bilgelik nasıl artacak? İşte detaylar…

Eğitim Hayatında Sonuçlanmalar

Nilda Ferhan Efeçınar: Bu dolunayda eğitimle ilgili konularda bir noktaya gelebilirsiniz. Kendinizin veya çocuklarınızın eğitim hayatıyla ilgili önemli kararlar alabilir, başarılar elde edebilirsiniz. Ayrıca sizi geliştirecek, yükseltecek, farklılaştıracak kişisel gelişim eğitimlerine katılabilir, yeni bilgiler öğrenebilirsiniz.

Seyahat, Ticaret ve Hukuk Alanlarında Fırsatlar

Bu dolunayda yurt dışı veya uzun mesafe seyahatleri gündeminize gelebilir. Ticari girişimlerinizde yabancılarla veya yabancı ülkelerle ilgili işler yapabilir, yeni pazarlar bulabilir, ihalat-ihracat yapabilirsiniz. Hukuki ve adli konularda da sonuç alabilir, haklarınızı savunabilir, anlaşma ve sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Yasalara, kanunlara, kurallara uygun hareket etmeye özen gösterin.

Ortaklık ve Evlilik Konularında Kararlar

Bu dolunayda ortaklık ve evlilik konuları da ön plana çıkıyor. İş hayatınızda yeni ortaklıklar kurabilir, mevcut ortaklıklarınızı güçlendirebilir, işbirlikleri yapabilirsiniz. Evlilikle ilgili kararlar alabilir, evlenme teklifi alabilir veya verebilir, evlilik sözleşmesi yapabilirsiniz. Partnerinizle ilişkinizi daha sağlam temellere oturtabilir, sorunları çözebilir, uyumlu ve mutlu olabilirsiniz.

Sezgi, Bilgi ve Bilgelik Artışı

Bu dolunayda zihninizi, ruhunuzu ve kalbinizi dinleyin. Sezgileriniz çok kuvvetli olacak, size doğru yolu gösterecek. Bilginiz ve bilgeliğiniz artacak, doğru kararlar alacak, başarılı adımlar atacaksınız. Maneviyatınızı güçlendirecek, huzur ve mutluluk bulacaksınız. Yoga, meditasyon, dua, ibadet gibi aktivitelerden faydalanın. Rüyalarınıza dikkat edin, size mesajlar verebilir. “Bilge bir alim olarak hayatımda başarı ve mutluluk var” diye olumlayın. Ya Alim Ya Mukaddim isimlerini 334 kere zikredin.