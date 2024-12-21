25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Öğrencilere Dev Miktarda Destek

Üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinde okuyan öğrenciler için önemli destek açıklamaları devam ediyor. Dar gelirli hane mensubu öğrencilere, öğretim hayatlarının sürdürülebilirliği ve derslere adaptasyon süreçlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli yardım programları devreye alınıyor.

Belediye Destekleri ile Öğrencileri Sevindiren Fırsatlar

Akdeniz Belediyesi, öğrencilere yönelik dev bir destek kararı alarak, üniversiteyi kazanmış gençlere nakdi yardımda bulunacak. Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle aldığı bu karar sayesinde, 2 yıllık bölümleri kazanan öğrenciler 4.000 TL, 4 yıllık bölümleri kazanan öğrenciler ise 6.000 TL eğitim desteği alacak.

Öğrencilere Nakdi Destekle Hayat Kolaylaşıyor

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamakta yaşadığı zorlukları hafifletmek amacıyla verilen bu destekler, özellikle finansal zorluk çeken öğrencilere büyük bir yardım sağlayacak. Ödenecek tutar, öğrencinin kaydolduğu bölümün süresine göre belirlenecek.

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için Farklı Destek Tutarları

Destek ödemeleri, 2 yıllık ön lisans programlarına kaydolan öğrenciler için 4.000 TL, 4 yıllık lisans programlarına kabul edilenler için ise 6.000 TL olarak belirlendi.

İlk Ödeme 25 Aralık’ta Hesaplarda

Öğrencilerin merakla beklediği ilk destek ödemesi, 25 Aralık'ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacak. Kalan taksitler hakkında öğrenciler, Akdeniz Belediyesi tarafından yapılacak duyurularla bilgilendirilecek.