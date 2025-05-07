26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Yürüyüş ve Coşku

26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Yürüyüş

Karabük'ün tarihi şehri Safranbolu'da, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünden başlayarak Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Başkan Köse'den Açıklama

Etkinlikte bir konuşma yapan Safranbolu Belediyesi Başkanı Elif Köse, bu festivalin kültürün, sanatın ve sinemanın kalbinde yer aldığını vurgulayarak, "Köklü bir geleneğin, emeğin ve vizyonun ürünü olan festivalin coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde ifade etti.

Festival Meşalesi Yakıldı

Konuşmaların ardından, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve diğer protokol üyeleri, festival meşalesini yakarak etkinliğe renk kattılar. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve diğer protokol üyeleri, katılımcılarla birlikte bu özel anı paylaştı.

Hareketli Anlara Tanıklık Edildi

Etkinlik, Retrobüs Grubu'nun konseriyle devam etti. Konser, festivale katılanlar için unutulmaz anlar yaşatırken, katılımın yüksek olması da dikkat çekti. Kültürel zenginliğin sergilendiği bu etkinlik, Safranbolu’nun sanat dolu yüzünü gözler önüne serdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yürüyüş yapıldı. Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yürüyüş yapıldı. Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.