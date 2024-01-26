29 Ocak-4 Şubat Aslan burcu haftalık yorumu! Bu hafta Aslan burçlarını neler bekliyor?

Duygu Demir: Aslan Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Sevgili aslan burçları, bu hafta sizin için çok radikal değişiklikler olmayacak. Daha çok alıştığınız rutininizde devam edeceksiniz. 25’inde burcunuzda gerçekleşen dolunayın etkisini hala hissediyorsunuz. Bu dolunay, sizin liderlik, ilişki, güç, düşmanlık, manipülasyon gibi konularda neler istediğinizi sorgulamanıza neden oldu. Ama aynı zamanda ışığınızın ve yıldızınızın da parlamasını sağladı. Bu süreç sizin için değerli ve güzel olacak. Önümüzdeki günlerde sizi güçlü bir dönem bekliyor.

İlişkiler

Bu hafta güneşiniz yedinci evinizde, ilişkiler evinizde ilerliyor. Bu da ilişkinizdeki denge ve uyumu çok fazla düşündüğünüz ve konuştuğunuz anlamına geliyor. Bu enerji halen devam ediyor. Beraberliğinizde neler olup bittiğini, ilişkinizin durumunu, mutluluğunuzu gözden geçiriyorsunuz. Bu temalar ortaklıklar ve paydaşlıklar gibi alanlarda da geçerli olabilir.

Günlük Hayat

Bu hafta ağırlıklı gezegenleriniz altıncı evinizde, günlük hayat evinizde yer alıyor. Bu da günlük hayatınızda yoğun bir tempo, çok fazla çalışma, rutin işlerle uğraşma anlamına geliyor. İş ortamınızda yapılması gereken birçok iş var. Oradan oraya koşturuyor, işleri hallediyorsunuz. Bu süreçte sağlığınıza dikkat edin. Oğlak burcu kemikler, iskelet sistemi, dişler, tırnaklar, eklemler gibi konularla ilgilidir. Bu yüzden vücudunuzun genel sağlığına, gücünüze, enerjinize özen gösterin.

Hayaller ve Umutlar

Bu hafta gökyüzünde Kiron ile kuzey ay düğümü kavuşumu gibi bir enerji var. Bu enerji Şubat ayı boyunca ve 8 Mart’a kadar devam edecek. Bu geçiş sizin için dokuzuncu evinizde, hayaller ve umutlar evinizde gerçekleşiyor. Dokuzuncu ev, hayalleriniz, umutlarınız, kadersel tanışmalar, fırsatlar, iyileşme, ruhsal ve fiziksel gelişme, ticaret, vizyon, bakış açısı, Spiritüel ve akademik öğretiler, yurt dışı, hukuk gibi konularla ilgilidir. Bu hafta hayatınızda bu konularda kadersel fırsatlar ve imkanlar karşınıza çıkabilir. Hayatınıza anlam katacak, vizyonunuzu açacak, kendinizi ve koşullarınızı iyileştirecek kişilerle tanışabilirsiniz. Kendinizi daha iyi, sevilen ve mutlu hissedeceksiniz. Bu fırsatlardan faydalanın ve hayatınıza bir lider olarak katılın.