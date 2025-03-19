Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Masal Şatosu' Müzikalini Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın çocuklar için hazırladığı 'Masal Şatosu' müzikalini sahneye koymaya hazırlanıyor.

Rejisör Şahan Gürkan ile Cennet Türker tarafından kaleme alınan ve Çelik Kasapoğlu tarafından bestelenen bu eğlendirici üretim, Samsun'da bir kez daha izleyiciyle buluşacak.

Uyuyan Güzel masalından esinlenerek yazılan eser, kahraman prensesin, beklemek yerine kendi prensini bulmak için giriştiği macerayı konu alıyor. 14 şarkının yer aldığı müzikalde, koreografisi Zeynep Bengier, kostümleri Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz ve video projeksiyonu Murat Turgut imzasını taşıyor.

'Masal Şatosu' müzikalinin konusu özetle şöyle: “Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir 'Ya-Pi' yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Doralion kentinin güzel prensesi, soytarı Çatlak Çanak'ı prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş ile prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkar.”

Eser, yarın saat 11.00 ve 13.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde minik sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yarın sahneye koyacak. Rejisör Şahan Gürkan ile Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yarın sahneye koyacak. Rejisör Şahan Gürkan ile Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, Samsun'da yeniden sahnelenecek.