29 Ocak-4 Şubat Koç burcu haftalık yorumu! Bu hafta Koç burçlarını neler bekliyor?

Duygu Demir: Koç Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koçlar ve Yükselen Koçlar, bu hafta gökyüzünde sizin için önemli bir etki var: kiron ve kuzey ayrımın kavuşumu. Bu etki, 18 Şubat’tan sonra daha güçlü hissedilecek ama şimdiden başladı ve 8 Mart’a kadar sürecek. Bu etki, hayatınızda olumlu değişimler yapmanız için size kadersel fırsatlar sunuyor. Gökyüzü, size risk almaktan, cesur olmaktan, yönünüzü belirlemekten ve kahraman olmaktan bahsediyor. Hayatınızın koşullarını ve ilişkilerinizi iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapın diyor.

Güneş Kova Burcunda

Bu hafta, güneş kova burcunda ilerliyor. Bu da sizin için hedeflerinize daha fazla konsantre olacağınız anlamına geliyor. Sosyal çevrenizden, tanıdığınız güçlü kişilerden ve arkadaşlarınızdan destek ve kaynak almak isteyebilirsiniz. Sosyalleşmek, ağ kurmak ve yeni insanlarla tanışmak sizin için önemli olacak.

Merkür, Venüs ve Mars Oğlak Burcunda

Bir yandan da Merkür, Venüs ve Mars oğlak burcunda birlikte hareket ediyor. Bu da sizin için iş, para ve kariyer konularının öne çıkacağı anlamına geliyor. İşinizi daha iyi hale getirmek, koşullarınızı iyileştirmek, finansal anlamda ilerlemek için çalışacaksınız. Hedeflerinize ulaşmak için yöneticilerinizle, itibarlı kişilerle ve toplumla iletişiminiz önemli olacak. Ciddi ve anlamlı kararlar alabilirsiniz.

İlişkilerde Toplumsal Boyut

İlişkilerinizde de bu hafta toplumsal boyuta daha fazla dikkat edeceksiniz. Aşk, sevgi, duygu gibi konular yerine, ilişkinizin duruşu, gücü, yönetimi gibi konular ön plana çıkacak. İlişkinizde beraber bir vizyonunuz, bir hedefiniz, bir uyumunuz var mı? İlişkiniz toplum içinde nasıl görünüyor? İlişkinizi ailelerinizle, çevrenizle nasıl yürütüyorsunuz? Bu sorulara cevap arayacaksınız.

Koşulları İyileştirme Fırsatı

Sevgili Koç burçları, bu hafta ekstra bir fırsat olmasa da, olanları devam ettireceksiniz. Koşullarınızı iyileştirmek için imkanlarınız olacak. Hayat, size diyor ki, elinizi taşın altına koyun, ne gerekiyorsa yapın, çünkü siz bunu başarabilirsiniz. Hatta, şu anda bunu başarabilecek tek kişi sizsiniz diyor. Sevgili koçlar, kendinize güvenin ve harekete geçin.