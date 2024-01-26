29 Ocak-4 Şubat Terazi burcu haftalık yorumu! Bu hafta Başak burçlarını neler bekliyor?

Duygu Demir: Terazi Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Terazi burcu ve yükselen teraziler, bu hafta hayatınızda daha sakin ve rutin bir dönem yaşayacaksınız. Odak noktanız ilişkileriniz ve eviniz olacak. Beşinci evinizdeki güneş, size aşk, eğlence, flört, cinsellik, çocuklar, hobiler, yetenekler, mutluluk ve sevgi gibi konularda fırsatlar sunacak. Güneşin burada geçişi, bu alanlara ilginizi çekecek.

Ev ve Aile Hayatınızda Değişimler

Merkür, Venüs ve Mars, dördüncü evinizde bir araya gelerek, ev ve aile hayatınızda bazı değişimler yaşamanıza neden olacak. Aile geçmişiniz, aile büyükleriniz, eviniz, ev sahibiniz, ev alım satımı veya taşınma gibi konular gündeminizde olacak. Bu konularda daha ciddi, mantıklı ve planlı hareket etmeniz gerekecek. Bazı riskler ve karamsarlıklar da söz konusu olabilir.

İlişkilerinizde Kadersel Fırsatlar

Şubat ayında, kiron ve kuzey ay düğümü yedinci evinizde kavuşacak ve 8-9 Mart’a kadar etkili olacak. Bu, ilişkilerinizde kadersel fırsatlar ve iyileşmeler anlamına geliyor. Kiron, yaralanma ve iyileşme gezegenidir. Kuzey ay düğümü ise kader, fırsat ve koşulları iyileştirme noktasıdır. Bu nedenle, partnerinizin hayatında veya sizin hayatınızda, ilişkinizi güçlendirecek veya ruhsal olarak geliştirecek kadersel olaylar yaşanabilir. Yeni bir aşk, yeni bir ilişki, ruh eşi bulma, var olan ilişkiyi iyileştirme gibi olasılıklar var. Tabii ki, bu süreçte bazı yaraların açılması, karmaşık konuşmalar yapılması da mümkün. Ancak sonunda her şey daha iyi olacak. Yedinci ev, sadece aşk değil, aynı zamanda ortaklıklar, danışmanlık ve hizmet alanını da temsil eder. Bu yüzden, bu alanlarda da ruhsal olarak sizi iyileştirecek eğitimler, danışmanlıklar, işbirlikleri yapabilirsiniz. Bu, hayat kalitenizi artıracak uzun bir geçiş olacak.