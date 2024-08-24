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3 Eylül'e kadar başvuran ilk ve ortaokul öğrencilerine 4 bin 500 TL kırtasiye desteği

Öğrencilere ve velilere müjdeli haber! Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 4500 TL kırtasiye ve giyim desteği sağlanacak.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:31
3 Eylül'e kadar başvuran ilk ve ortaokul öğrencilerine 4 bin 500 TL kırtasiye desteği

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğrenci ve velilere sevindirici haber Üsküdar Belediyesi'nden geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere yönelik kırtasiye ve giyim desteği sağlanacağı duyuruldu. Üsküdar Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 4500 TL tutarında destek vererek yeni döneme hazırlık sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşte tüm detaylar...

3 Eylül'e kadar başvuran ilk ve ortaokul öğrencilerine 4 bin 500 TL kırtasiye desteği

4500 TL KIRTASİYE VE GİYİM DESTEĞİ ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN

Üsküdar Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere önemli bir destek sunuyor. Eğitim gören ve Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden 5 bin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi, kırtasiye ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 4500 TL’lik bir yardım alacak. Bu destek, öğrenci ailelerinin yükünü hafifletmeyi ve çocukların eğitimlerine daha sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bu kampanya, eğitimde fırsat eşitliği sağlama ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Belediyenin sunduğu bu destek, hem eğitim kalitesini artırmayı hem de ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kırtasiye ve giyim desteğinden faydalanmak isteyen aileler, Üsküdar Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvuru süreci, öğrencilere ve velilere kolaylık sağlamak amacıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Başvuru için gerekli tüm bilgiler ve belgeler, belediyenin web sitesinde yer alıyor. Başvuru formu doldurulurken, öğrencinin Üsküdar ilçesinde ikamet ettiğini belgeleyen bir ikametgâh belgesi ve öğrenci belgesi gibi belgelerin eklenmesi gerekiyor.

Başvuruların başlamasıyla birlikte aileler, bu önemli destekten faydalanmak için hızlı bir şekilde harekete geçmeye başladı. Son başvuru tarihi ise 3 Eylül 2024 olarak belirlendi. Başvurular, belirtilen tarihten sonra kabul edilmeyecek, bu nedenle ailelerin başvurularını en kısa sürede tamamlamaları büyük önem taşıyor.

DESTEK NE ZAMAN VE NASIL SAĞLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından, uygun görülen öğrencilerin hesaplarına 4500 TL’lik destek ödemesi yapılacak. Bu ödemeler, öğrencilerin kırtasiye ve giyim ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla kullanılacak. Üsküdar Belediyesi, bu kampanya ile eğitim sürecinde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, öğrencilere sağlanacak olan bu destek, yalnızca kırtasiye malzemeleri ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda giysi alımlarında da kullanılabilecek.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI

Üsküdar Belediyesi'nin başlattığı bu kırtasiye ve giyim desteği kampanyası, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler için bu tür destekler büyük önem taşıyor. Üsküdar Belediyesi, sağladığı bu destekle, ilçede yaşayan öğrencilerin eğitim sürecinde daha rahat etmelerini ve motivasyonlarının artmasını hedefliyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİME TAM DESTEK

Üsküdar Belediyesi'nin kırtasiye ve giyim desteği kampanyası, yerel yönetimlerin eğitim alanında ne denli önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Belediyenin sosyal destek hizmetleri kapsamında yürüttüğü bu proje, eğitimin her kademesinde ihtiyaç duyulan materyallerin temin edilmesine katkı sağlıyor. Ayrıca, belediyenin eğitim alanında yaptığı diğer çalışmalarla birlikte, bu destek kampanyası, ilçedeki eğitim kalitesinin artırılmasına da önemli bir katkı sunuyor.

KAMPANYADAN FAYDALANMAK İÇİN ACELE EDİN

Kırtasiye ve giyim desteği kampanyasından faydalanmak isteyen ailelerin başvuru sürecini dikkatlice takip etmeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları büyük önem taşıyor. 3 Eylül 2024 son başvuru tarihi olarak belirlenmiş durumda ve bu tarihe kadar başvurusunu tamamlayan tüm öğrenciler, destek kampanyasından yararlanma şansına sahip olacak. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşanması durumunda, Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan bu 4500 TL'lik kırtasiye ve giyim desteği kampanyası, öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerin motivasyonlarının artırılması hedeflenen bu kampanya ile veliler de ekonomik açıdan rahatlayacak. Başvuru süreci ve detayları hakkında bilgi almak için Üsküdar Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, son başvuru tarihi 3 Eylül 2024!

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