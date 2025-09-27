3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Manisa'da Başladı

Mitolojiyi sinema, edebiyat ve oyunlarla buluşturan 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, Atatürk Kent Parkı'nda Manisa'da meraklılarla buluştu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:20
3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Manisa'da Başladı

3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Manisa'da Başladı

Mitoloji, sinema ve söyleşilerle buluştu

3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla harmanlayarak Manisa'daki izleyicilerle buluştu. Festival, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirildi.

Açılış programında arkeolog-yazar Özlem Ertan, "Hitit Masalları" başlıklı sunumuyla sahne aldı. Ardından, Gökmen Küçükdemirtaş moderatörlüğünde düzenlenen "İnsanlığın Ortak Hikayesi" söyleşisinde festival direktörü Gülşah Elikbank, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Dr. Sadice Çobanoğlu ve Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliklerin gösterim programında ilk gün Hayao Miyazaki'nin "Küçük Deniz Kızı Ponyo" filmi, ikinci gün ise Claude Barras'ın yönettiği "Vahşiler" filmi izleyiciyle buluştu.

Festival direktörü Elikbank, hedeflerini şu sözlerle ifade etti: "Çocukluğumda dinlediğim masalları bugün festival aracılığıyla kamusal alana aktarıyoruz. Kendi hikayemize sinemanın diliyle sahip çıkıyoruz."

Festival, Manisa'daki programın ardından İstanbul ve Çanakkale'de devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yaşayan Miras Festivali Sürüyor: 33 Usta, 18 Edirneli
2
Gümüşhane'de İmece: Mescitli Köyü Kadınlarının Kışlık Yiyecek Hazırlığı
3
Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali Sürüyor: Coğrafi İşaretli Lezzetler Merinos'ta
4
Kayseri'de Koyun Güzellik Yarışması Göz Kamaştırdı
5
Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! 182 personel alımı yapılacak: KPSS şartı aranmıyor
6
Böreklik yufka, yoğurt, sosis ucuzladı! BİM'de bomba aktüel ürünler indirimi başladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı