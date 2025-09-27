3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Manisa'da Başladı

Mitoloji, sinema ve söyleşilerle buluştu

3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla harmanlayarak Manisa'daki izleyicilerle buluştu. Festival, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirildi.

Açılış programında arkeolog-yazar Özlem Ertan, "Hitit Masalları" başlıklı sunumuyla sahne aldı. Ardından, Gökmen Küçükdemirtaş moderatörlüğünde düzenlenen "İnsanlığın Ortak Hikayesi" söyleşisinde festival direktörü Gülşah Elikbank, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Dr. Sadice Çobanoğlu ve Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliklerin gösterim programında ilk gün Hayao Miyazaki'nin "Küçük Deniz Kızı Ponyo" filmi, ikinci gün ise Claude Barras'ın yönettiği "Vahşiler" filmi izleyiciyle buluştu.

Festival direktörü Elikbank, hedeflerini şu sözlerle ifade etti: "Çocukluğumda dinlediğim masalları bugün festival aracılığıyla kamusal alana aktarıyoruz. Kendi hikayemize sinemanın diliyle sahip çıkıyoruz."

Festival, Manisa'daki programın ardından İstanbul ve Çanakkale'de devam edecek.