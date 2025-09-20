32. Altın Koza: Ödüllü Film ve Belgeseller Adana'da

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin dünya sineması 'festivaller seçkisi' Cannes, Berlin, Locarno ve Karlovy Vary ödüllü yapımlarla 22-28 Eylül'de izleyiciyle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:04
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ödüllü Seçki

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, festivalin dünya sineması bölümünün 'festivaller seçkisi' izleyiciyle buluşacak. Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre seçkide Cannes, Berlin, Locarno ve Karlovy Vary film festivallerinde ödül almış yapımlar yer alıyor.

Festivaller Seçkisinde Yer Alan Filmler ve Belgeseller

Seçkide Kleber Mendonça Filho'nun "Gizli Ajan", Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşlerin "Genç Anneler", Carla Simon'un "Romeria", Lav Diaz'ın "Macellan", Christian Petzold'un "Aynalar No: 3 Okyanusta Bir Tekne", Saeed Roustayi'nin "Ceza", Erige Sehiri'nin "Vadedilmiş Gökyüzü", Richard Linklater'ın "Mavi Ay", Jim Sheridan ve David Merriman'ın "Yeniden Yaratım", Julian Radlmaier'in "Temmuz Hayaletleri", Naomi Kawase'nin "Yakushima İllüzyonu", Ondrej Provaznik'in "Kırık Sesler" adlı filmler ile Abbas Fahdel'in "Yaralı Yurdun Hikayeleri", Nishtha Jain ve Akash Basumatari'nin "Devrimi Ekip Biçmek", Aysun Bademsoy'un "Oyun Değiştiriciler" isimli belgeselleri perdeye taşınacak.

