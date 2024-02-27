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40 yaşından gün almayanlar başvurabilir! Lise mezunlarına Sağlık Bakanlığı'nda iş fırsatı

Sağlık Bakanlığı 600'ü klinik destek olmak üzere 8 bin işçi alımı yapacak. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 07:43
40 yaşından gün almayanlar başvurabilir! Lise mezunlarına Sağlık Bakanlığı'nda iş fırsatı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki hastanelerde istihdam edilmek üzere 600 klinik destek elemanı alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Bu alım, 8 bin kişilik geniş çaplı istihdam programının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru tarihleri 23-27 Şubat 2024 olarak belirlenmiş olup, adaylardan istenilen şartlar ve detaylar İŞKUR üzerinden duyurulmuştur.İşçi alımı kapsamında hastanelere 600 klinik destek elemanı alımı yapacak. Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda, başvuruların 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.

Başvuru için adaylardan aranan şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin belirli fıkralarındaki şartları taşımak.

Başvuru tarihinin son gününde 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinin ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek).

Başvurulan meslek için belirlenen okuldan mezun olmak ve istenilen diğer belgelere sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucunda atama için engel bulunmamak.

Ayrıca, özel şartlar arasında, ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanından mezun olmak şartı yer almaktadır.

sağlık bakanlığı personel alımı

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden 23-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlgili adaylar, kariyerlerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde klinik destek elemanı olarak devam etmek için başvurularını İŞKUR hesapları üzerinden yapabilecekler.

Hastane klinik destek elemanı alımı için ilan numaraları şu şekildedir:

ADANA: 8101821

ANKARA: 8101856

İSTANBUL: 8102182

İZMİR: 8102190

ANTEP: 8102129

BURSA: 8101961

MERSİN: 8102786

Başvuruların sonuçlanmasının ardından adaylar, sağlık sektöründe önemli bir görev üstlenme fırsatına sahip olacaklar. Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği klinik destek elemanı alımı, sağlık sektörüne katkı sağlamak isteyen adaylara önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu istihdam programı, ülke genelinde sağlık hizmetlerini daha etkili ve verimli bir şekilde sunmayı hedeflemektedir. Adaylar, İŞKUR'un web sitesi üzerinden başvurularını yaparak, kariyerlerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde klinik destek elemanı olarak devam etme şansını elde edebilirler. Bu istihdam süreci, sağlık sektörüne katkı sağlamak ve istihdam olanakları yaratmak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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