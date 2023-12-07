46 yaş altı iş arayanlara müjde! Dışişleri Bakanlığı kapılarını açtı: En az lise mezunları işe alınacak
Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurular yapılırken Hollanda personel alımı için ilan yayınlandı. 46 yaşından küçük olanları ilgilendiren ilanın bilgileri haberimizde.
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Hollanda Personel Alımı kapsamında Amsterdam Başkonsolosluğu bünyesindeki eksikliğin giderilmesi adına Türk Uyruklu adaylar içerisinden olmak üzere 1 Sözleşmeli Sekreter alımı yapılacağı bilgisi verildi. İşte memur alım başvuru şartları ve tüm detaylar...
BAŞVURU ŞARTLARI
-TC vatandaşı olmak
-Kamu haklarından yararlanabilmek
-Askerlikle ilişkisinin bulunmaması
-Güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak
-Sınav tarihiyle 46 yaşından büyük olmamak
-En az lise mezunu olmak
-İyi derecede Hollandaca ve Türkçe bilmek
-Bilgisayar kullanabilmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
-Özgeçmiş
-TC pasaportunun örneği
-Nüfus cüzdanı
-En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın onaylı sureti
-Erkekler için askerlik terhis belgesi
-Son 6 ay içerisinde çekilen 1 adet renkli vesikalık