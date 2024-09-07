Sardes Antik Kenti UNESCO Adaylığı ile Manisa'nın Tanıtımı Artacak

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Sardes Antik Kenti Ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa iline bağlı Sardes Antik Kenti'ni ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, Sardes Antik Kenti'nin ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil olmasının ülke turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

UNESCO Adaylığı ile Turizmde Yeni Bir Dönem

Yenişehirlioğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday olan bu tarihi alanın tanıtımına katkı sunacağını ifade etti. Antik kentte incelemelerde bulunmak üzere görevdeki uzmanlarla bir araya gelen Yenişehirlioğlu, Sardes Kazı Evi'nde Kazı Başkanı Dr. Nicholas Cahill ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile bilgi alışverişinde bulundu.

Gelecek Umutları ve Teşekkür

Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yenişehirlioğlu, "2025 yılında yapılacak UNESCO toplantısında müjdeli haberi bekliyoruz" diyerek, Manisa'nın kültürel ve turistik potansiyelini ortaya çıkarmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (fotoğrafta), 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüslerinin "UNESCO Dünya Miras Listesi" adaylığı kapsamında antik kentte incelemelerde bulunan heyetle Sardes Kazı Evi'nde bir araya geldi. Yenişehirlioğlu sürdürülen çalışmalara ilişkin Sardes Kazı Başkanı Dr. Nicholas Cahill, uzmanlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'tan bilgi aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (fotoğrafta), 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüslerinin "UNESCO Dünya Miras Listesi" adaylığı kapsamında antik kentte incelemelerde bulunan heyetle Sardes Kazı Evi'nde bir araya geldi. Yenişehirlioğlu sürdürülen çalışmalara ilişkin Sardes Kazı Başkanı Dr. Nicholas Cahill, uzmanlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'tan bilgi aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (fotoğrafta), 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüslerinin "UNESCO Dünya Miras Listesi" adaylığı kapsamında antik kentte incelemelerde bulunan heyetle Sardes Kazı Evi'nde bir araya geldi. Yenişehirlioğlu sürdürülen çalışmalara ilişkin Sardes Kazı Başkanı Dr. Nicholas Cahill, uzmanlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'tan bilgi aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (fotoğrafta), 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüslerinin "UNESCO Dünya Miras Listesi" adaylığı kapsamında antik kentte incelemelerde bulunan heyetle Sardes Kazı Evi'nde bir araya geldi. Yenişehirlioğlu sürdürülen çalışmalara ilişkin Sardes Kazı Başkanı Dr. Nicholas Cahill, uzmanlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'tan bilgi aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (fotoğrafta), 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüslerinin "UNESCO Dünya Miras Listesi" adaylığı kapsamında antik kentte incelemelerde bulunan heyetle Sardes Kazı Evi'nde bir araya geldi. Yenişehirlioğlu sürdürülen çalışmalara ilişkin Sardes Kazı Başkanı Dr. Nicholas Cahill, uzmanlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'tan bilgi aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (fotoğrafta), 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüslerinin "UNESCO Dünya Miras Listesi" adaylığı kapsamında antik kentte incelemelerde bulunan heyetle Sardes Kazı Evi'nde bir araya geldi. Yenişehirlioğlu sürdürülen çalışmalara ilişkin Sardes Kazı Başkanı Dr. Nicholas Cahill, uzmanlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'tan bilgi aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (fotoğrafta), 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüslerinin "UNESCO Dünya Miras Listesi" adaylığı kapsamında antik kentte incelemelerde bulunan heyetle Sardes Kazı Evi'nde bir araya geldi. Yenişehirlioğlu sürdürülen çalışmalara ilişkin Sardes Kazı Başkanı Dr. Nicholas Cahill, uzmanlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'tan bilgi aldı.