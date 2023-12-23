5 kg un 67,50 TL'ye satışa çıktı! Kendi markalarından bile daha ucuza geliyor: Duyan paket paket alacak
22 Aralık 2023te BİM kataloğunda yok yok. İşte detaylar...
O ÜRÜN ARTIK BİM’DE… KADINLAR RESMEN ALABİLMEK İÇİN YARIŞA GİRDİ
BİM her hafta aktüel ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Her hafta merakla beklenen ve geldiği gibi de kapış kapış giden aktüel ürünlerinde bu hafta kadınların en sevdiği ürünlerden biri var. BİM mağazalarında 22 Aralık 2023 tarihinde satışa çıkarılacak olan ve katalogda kedi mağazasında bile daha ucuza satılan nevresim takımı geldi.
Katalog fiyatı 349 TL olan nevresim fiyatının yanı sıra bu hafta yine 7 den 70 e herkesin hoşuna gidecek aktüel ürünleri geliyor. Türkiye'nin en geniş yelpazeye sahi olduğu ürün çeşidi ile oldukça popüler olan BİM her hafta oldukça kişinin beğenisini kazanıyor.
İNDİRİMLİ ÜRÜN KATALOĞU
22 Aralık 2023 tarihinde BİM e gelecek o ürünler ise belli oldu. Buna göre müşteriler 22 Aralıkta şu ürünleri alabilecek.
Mutlu Makarna Çeşitleri 14,50 TL
Torku Buğday Unu 5 kg 67,50 TL
İncir Ekstra Yumuşak 150g 39,50 TL
Patiswiss Dolgulu Hurma Topu Çeşitleri 24,50 TL
Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 39 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 42,50 TL
Mayıslo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 katlı 32'li 129 TL
Mayıslo Bütçem Kağıt Havlu 2 katlı 12'li 90 TL
Mr.Green Temizlik Bezi Seti 85 TL
Slazenger Deodorant 150 ml 65 TL
Cafe Crown Sıcak Çikolata 400 g 79,50 TL
Doritos Turca Mısır Cipsi 35 TL
Meysu Gazlı İçecek Kola 2,5 L 27,50 TL
Patiswiss Limonlu Cheesecake Dolgulu Çikolata 240 g 42,50 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 99 TL
Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 219 TL
Master Potato Patates Cipsi 39,50 TL
Dijitsu 55 İnç UHD Webos TV 9.499 TL
Dijitsu 43 İNÇ FHD Android Smart TV 5.699 TL
Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.899 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL
Kumtel Çİft Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 979 TL
Çaydanlık 439 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 189 TL
Chef's Tava 119 TL
Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 179 TL
Keramika Jumbo Kupa 490 cc 27,50 TL
Lav Nez Çay Bardağı 175 cc 59 TL
Kelebek Kurutmalık 61x183x118 cm 269 TL
Ütü Masası 38x141x92 cm 379 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL
Ekose Pijama Takımı Erkek 259 TL
Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL
2'li Flanel Yastık Kılıfı 69 TL
Ekose Pijama Takımı Kadın 269 TL
Letoon Trekking Bot Erkek 349 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 159 TL
Sopalı Pelüş At 100 cm 229 TL
Luna'nın Park Seti 199 TL
Zor Çark Oyunu 39,50 TL
Oyuncak Hamburger Sandviç Seti 39,50 TL