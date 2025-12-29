53 yaşında üniversite hayalini gerçekleştiren kazaziye ustası Emine Usta

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici ve kazaziye alanında kültür sanatçısı olan Emine Usta, gençlik yıllarında ertelemek zorunda kaldığı üniversite hayalini 53 yaşında gerçeğe dönüştürdü. Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümünü kazanan Usta, aynı zamanda uzaktan eğitimle aşçılık bölümünde de eğitim görüyor. İki farklı programda da ikinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Eğitim ve çalışma hayatı

Gençlik yıllarında ailesi için üniversite planlarını ertelemek zorunda kalan Usta, yıllar sonra şimdi diyerek yeniden öğrenci olmaya karar verdi. Sınıf arkadaşlarının çoğundan yaşça büyük olmasına rağmen üniversite ortamına kısa sürede uyum sağladığını ve gençlerle kurduğu bağın kendisine güç verdiğini belirtiyor. Eğitim hayatında özellikle İngilizce öğrenmeyi hedefleyen Usta, emekli olduktan sonra kendi restoranını açma planı yapıyor ve turizm ile mutfak bilgisini bu hayalinde buluşturmayı amaçlıyor.

Emine Usta'nın sözleri

Aslında üniversitede 35 yaş üstü kişilere ÖSYM'nin verdiği bir kontenjan vardı. Hem bu kontenjandan yararlanmak için hem de okuyamadığım için bu hayatı da görmek, tatmak istedim. Bu yaştan sonra yeni tecrübeler edinmek adına böyle bir deneyim istedim. Bunu yaşıyorum çok keyifli. Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi’nde aynı zamanda usta öğreticiyim. Kazaziyede kültür sanatçısıyım. Hem okul hem iş ikisini aynı anda götürüyorum. Kültür sanatçısı olduğum için hem de gastronomiye de olan ilgimden dolayı yenilikleri yapmak adına bu bölümü seçtim. Bu bölümü seçtikten sonra da uzaktan eğitimde de aşçılık bölümünü seçtim. Birbirine tamamlayan iki üniversitede okuyorum. İkisinde de ikinci sınıftayım. İngilizceyi de geliştirmek adına böyle bir yola çıktım. Ağabeyimin kızı hala okumaya doyamadın, sürekli üniversite sınavlarına giriyorsun diyor. Birkaç tanesini kazanıp dondurmuştum. Hala okuyor musun diyenler var. Ailem tarafından çok destekleniyorum. Gençler teknolojiye çok hakimler. Çok pratik düşünüyorlar. Ben yapana kadar onlar Emine abla biz yaptık sana da gösterelim diyorlar. Onlardan öğrenmek çok güzel. Onlarda bazı deneyimleri soruyorlar. Bizde elimizden geldiğince kendi adıma onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama ben onlardan daha çok yardım alıyorum

Anne sorumluluğu ve mesleki hedef

Ailesinin tek kızı olduğunu ve rahmetli annesinin tansiyon hastası olması nedeniyle üniversiteye gidemediğini anlatan Usta, alaylı olarak halk eğitimde öğretmenliğe başladığını ve sonrasında sınavları başararak 18 yılımı tamamladım dedi. Mezun olduktan sonra edindiği bilgi ve deneyimi hizmet sektöründe değerlendirmek ve gençleri hayata hazırlamak istediğini vurguladı.

Sınıf arkadaşlarının gözlemleri

Sınıf arkadaşlarından Mete Avcı, Emine Usta ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu, deneyimlerinden yararlandıklarını belirterek, Emine ablanın sınıfta her zaman en ön sırada oturduğunu ve sürekli not tuttuğunu söyledi. İlayda Köse ise Emine Usta için Emine ablanın kendilerini bir anne gibi hissettirdiğini, ilk başlarda garip gelse de kısa sürede birbirlerine ısındıklarını ve Usta'nın derslerde çok istikrarlı olduğunu ifade etti.

