Bingöl'de Beklenen Kar Başladı: Kent Beyaza Büründü

Bingöl merkezde beklenen kar yağışı başladı
Günlerdir beklenen kar yağışı, Bingöl merkezde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde yağan kar, şehirde kartpostallık kış manzaraları oluştururken yaşam beyaza büründü.
Belediye ve esnaf seferber oldu
Meteoroloji'nin uyarısının ardından kent merkezinde hareketlilik yaşandı. Esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları temizleyip güne hazırlanırken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, bazı kişiler cep telefonlarıyla oluşan manzaraları görüntüledi. Kar küreme araçları şehir merkezinde yoğun mesai yapıyor; ekipler aynı zamanda buzlanmaya karşı da önlem alıyor.
Uyarı: Sürücüler dikkatli olsun
Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ana arterlerin ulaşıma açık tutulması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.
BİNGÖL MERKEZDE GÜNLERDİR BEKLENEN KAR YAĞIŞI, SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. KENT GENELİNDE YAĞAN KAR, ŞEHİRDE KIŞ MANZARALARI OLUŞTURURKEN HAYAT DA BEYAZA BÜRÜNDÜ.