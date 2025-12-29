DOLAR
Bingöl'de Beklenen Kar Başladı: Kent Beyaza Büründü

Bingöl merkezde beklenen kar yağışı sabah başladı. Şehir beyaza büründü; belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ile tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:44
Bingöl'de Beklenen Kar Başladı: Kent Beyaza Büründü

Bingöl merkezde beklenen kar yağışı başladı

Günlerdir beklenen kar yağışı, Bingöl merkezde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde yağan kar, şehirde kartpostallık kış manzaraları oluştururken yaşam beyaza büründü.

Belediye ve esnaf seferber oldu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından kent merkezinde hareketlilik yaşandı. Esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları temizleyip güne hazırlanırken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, bazı kişiler cep telefonlarıyla oluşan manzaraları görüntüledi. Kar küreme araçları şehir merkezinde yoğun mesai yapıyor; ekipler aynı zamanda buzlanmaya karşı da önlem alıyor.

Uyarı: Sürücüler dikkatli olsun

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ana arterlerin ulaşıma açık tutulması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

