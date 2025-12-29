DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.164,49 1,39%
BITCOIN
3.791.712,09 -0,81%

Sakarya Dikmen Mahallesi'nde Kar 1 Metreye Ulaştı

Hendek'in bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde günlerdir süren kar yağışı sonucu kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı; ekipler ulaşım için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:13
Sakarya Dikmen Mahallesi'nde Kar 1 Metreye Ulaştı

Sakarya Dikmen Mahallesi'nde Kar 1 Metreye Ulaştı

Hendek'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi, birkaç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının etkisiyle tamamen beyaza büründü.

Yağışın ardından mahalle merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar yükseldi. Evler ve araçlar kar örtüsüne gömülürken, manzara yüksek kesimlerde yoğun bir kar örtüsü oluşturdu.

Ulaşımın aksamaması için bölgedeki karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yerel ekipler, yolların açılması ve güvenli trafik akışının sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE BULUNAN BİN 725 RAKIMLI DİKMEN MAHALLESİ’NDE KAR KALINLIĞI YER YER 1...

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE BULUNAN BİN 725 RAKIMLI DİKMEN MAHALLESİ’NDE KAR KALINLIĞI YER YER 1 METREYE ULAŞTI.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE BULUNAN BİN 725 RAKIMLI DİKMEN MAHALLESİ’NDE KAR KALINLIĞI YER YER 1...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Kar Sevinci: Kent Beyaza Büründü
2
Pursaklar'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
3
Bingöl'de Beklenen Kar Başladı: Kent Beyaza Büründü
4
Tekirdağ Ganos Dağı'nda Fotokapanlarla Yaban Hayatı Görüntülendi
5
Sakarya Dikmen Mahallesi'nde Kar 1 Metreye Ulaştı
6
Yüksekova'da Mahalle Yolunu Kayak Pisti Yapan Çocuklar

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı