Sakarya Dikmen Mahallesi'nde Kar 1 Metreye Ulaştı

Hendek'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi, birkaç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının etkisiyle tamamen beyaza büründü.

Yağışın ardından mahalle merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar yükseldi. Evler ve araçlar kar örtüsüne gömülürken, manzara yüksek kesimlerde yoğun bir kar örtüsü oluşturdu.

Ulaşımın aksamaması için bölgedeki karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yerel ekipler, yolların açılması ve güvenli trafik akışının sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

